Глава Башкирии прокомментировал назначение Мавлиева на пост мэра Уфы

Решение назначить мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева на пост главы администрации Уфы Глава Башкирии Радий Хабиров назвал верным.

«Всегда, принимая какие кадровые решения, мы понимаем, что может не „полететь“, но в данном случае, мне кажется, мы приняли правильное решение. До своего назначения Мавлиев уже имел очень эффективный опыт работы мэром Нефтекамска. Понятно, Нефтекамск и Уфа — масштабы разные, но человек же должен расти», — заявил сегодня Радий Хабиров в ходе своей прямой линии, отвечая на вопрос публициста, общественного активиста Шамиля Валеева.

Как отметил Хабиров, в целом команда Уфы не сильно изменилась с приходом Мавлиева. Главы многих районов башкирской столицы остались на местах, эффективно работают, но энергии в них, по мнению руководителя региона, «немножко вдохнули».

«Новый руководитель вдохнул энергии — это первое. Второе — меня иногда поругивают: почему столько внимания уделяется Уфе, — рассказал Радий Хабиров. — Но дело в том, что Уфа работает не только на миллион с лишним человек, нет. Ее инфраструктура работает в том числе на жителей нашей республики. Дети из районов региона учатся там, люди приезжают в культурные учреждения, просто погулять и так далее. Поэтому считаю, что инфраструктура Уфы работает. И потом — это наша столица. Она всегда должна быть красивой, и мы должны ей гордиться».

Кроме того, предстоящий скоро 2024 год — это юбилей Уфы, причем очень достойный, подчеркнул Глава Башкирии.

«Конечно, надо его встретить, подарить Уфе и республике те объекты, которые мы хотим сделать. Мы договорились, что 2024 год — середина 2025-го, мы все закончим. Полагаю, что столица республики к этому времени будет уже изрядно подготовленная, во многих смыслах реновированная, и мы сможем с большей энергией помогать уже другим муниципалитетам. Ну, а пока задача у всех стоит, что 2024 год — это праздник не только Уфы, но и, повторюсь, всего нашего региона».

Как сообщал «Башинформ», Ратмир Мавлиев возглавил администрацию Уфы в феврале этого года.