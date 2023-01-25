Игорь Прокопенко: В Башкирии живут замечательные люди и благодарные слушатели

Известный журналист, автор популярной передачи «Военная тайна» Игорь Прокопенко провёл в Уфе творческий вечер, в ходе которого поделился своим мнением о современной геополитической обстановке в мире. О том, какие вопросы и проблемы будоражат россиян, он рассказал в эксклюзивном интервью информагентству «Башинформ».
- Игорь Станиславович, вы уже приезжали ранее в Уфу. Вам нравится выступать перед уфимской аудиторией?
Игорь Прокопенко: - Да, в Башкирию я приезжаю не в первый раз: четыре года назад состоялся мой творческий вечер. Должен признаться, уфимская аудитория очень искренняя, от встречи с ней я сохранил самые светлые воспоминания. В Уфе мне нравятся городские пейзажи, памятник национальному герою Салавату Юлаеву. В республике живут замечательные люди. В нашей творческой команде работает настоящая башкирка, молодой, талантливый специалист – Лейсан Батршина. Она – перспективный и интересный политолог. Лейсан окончила МГИМО, в своё время прошла стажировку в Китае, она является одной из лучших авторов программы «Военная тайна». Я очень рад, что в команде трудится такая замечательная девушка из Башкирии.
- На прошлой неделе вы встретились со своими уфимскими зрителями, какую мысль хотели донести до них?
ИП: - Заранее я не готовлюсь к выступлению. Я же не музыкант, не пою, не танцую, то есть не могу заранее подготовить номер. Первые 10-15 секунд, когда меня встречают, я смотрю в зал, в глаза зрителей и тогда понимаю, о чём нужно говорить.
- Видимо, сейчас людей в большей степени волнуют события на Украине.
ИП: - Сегодня всех волнует, что творится в мире, когда и чем закончится конфликт. Россияне беспокоятся, почему большая многонациональная Россия оказалась в кольце фронтов? Что плохого она сделала миру и почему он так с нами поступает? По какой причине вдруг началось противостояние между странами Запада и нашим государством? Ответы мы искали вместе с залом. Для ответа на вопрос: что с нами происходит, важно понять, почему это происходит, а ответы люди смогут найти только в истории. Авторы фильма об истории «Почему нас не любит Запад?», который посмотрели уфимцы, постарались раскрыть все аспекты геополитического пространства. При этом приводились в пример события исключительно 200 - 300-летней давности. В том, что происходит сейчас в мире, никакой неожиданности нет. Другое дело, что мы – советский, российский народ долгое время думали, что мир добр. Это геополитический инфантилизм, взращенный на ниве советского идеального восприятия окружающего мира. Когда я говорю «мир», подразумеваю государства, окружающие нашу страну. Наших родителей, а потом они нас учили тому, что человек человеку друг. Что если относиться к другим по-доброму, то и в отношении нас будут поступать так же. Но потом выяснилось, что мир вовсе не такой. Нам несколько десятков лет твердили о торжестве международного права, которого, как видим, не существует. Поэтому последние 10-15 лет мы вынуждены переоценивать наши взгляды. Все те постулаты, в которые мы всегда верили, они, к сожалению, сегодня не работают. Жертвой такой инфантильности стала и Украина. Единственное, в чём мы правы: добро всё же победит. Как писал Конфуций: «На добро надо отвечать добром, а на зло – справедливостью». Россия, как бы ни пытались завершить её историю, будет занимать в этом мире стратегическое положение. Другое дело, что приходится нести издержки и потери. История России в том числе – сложная штука. Мы сами создали для себя мир и верили в него.
- Историки и литераторы в своих публикациях отмечали, что Россия в прошлом, позапрошлом веках обладала всеми характеристиками мировой державы, и с ней считались. В какой момент всё изменилось?
ИП: - Возьмём, к примеру, знаменитого детского писателя Редьярда Киплинга, на произведениях которого выросло не одно советское поколение. А ведь он был сотрудником британской разведки МИ-6. Это в нашу историю он вошёл как писатель, а в историю Европы ‒ самым злым и непримиримым русофобом, приложившим много усилий в борьбе с нашей страной. Или Даниель Дэфо. И он сотрудник британской разведки, политолог, много писавший, как уничтожить Россию. Мы знаем, что 22 июня 1941 года на Советский Союз вероломно напала фашистская Германия. Но мало кто осведомлён, что в марте 1940 года на СССР готовились напасть Великобритания и Франция. Есть соответствующие документы. Войны не случилось лишь потому, что Сталин переиграл эти страны. Западная и восточная Европа давно утратили свою независимость. Численность сухопутных войск ФРГ меньше американского контингента, дислоцирующегося сегодня на её территории. Я – германист по предыдущему образованию, поэтому знаю и люблю эту страну. Трагедия современной Германии заключается в том, что она попала под влияние США. Ангела Меркель – прагматичный политик, и я никогда не поверю, что эта мудрая женщина будет совершать самоубийственные для своего народа действия. Но она спровоцировала глобальный миграционный кризис. Было понятно, что решение вредит немцам, поток беженцев было не остановить. Однако влияние США привело к известным последствиям. От того, что происходит сейчас в мире, страдают все – рядовые американцы, французы, немцы, поляки. Существует ли мировое правительство? Да, безусловно, но оно не персонифицировано. Это власть денег, глобальных экономических финансовых законов. Мировому капиталу, который носит транснациональный характер, не важны интересы той или иной нации или конкретного государства.
- Игорь Станиславович, почему Россия всегда становилась объектом недружественных действий со стороны ряда стран?
ИП: - Есть простые ответы. Конечно же, наша страна богата природными ресурсами, землями, а мировой капитал переживает системный кризис. В СССР привыкли делить мир на две части – советскую и англо-саксонскую. При этом не брали во внимание растущие Китай и Индию. Главные человеческие и экономические ресурсы сегодня находятся в этих странах. И одна из версий происходящего сегодня: не победить Россию, а выиграть геополитическую схватку с Китаем и Индией через Россию. В идеале стравить нас всех друг с другом.
- Чего же добивается современная Украина? К каким результатам она хочет прийти?
ИП: - Украинцы хотят мира, добра и счастья себе и своим детям. Но цели простых людей никак не сочетаются с целями, во-первых, той предательской клики, которая сейчас стоит во главе соседней страны, и во-вторых, с интересами того самого мирового капитала. Его представители в Вашингтоне, Лондоне, Варшаве стремятся поживиться за счёт Украины и через неё нанести поражение России.
- Давайте оставим на время международное русло. Расскажите немного о себе. Вы считаете себя популярным?
ИП: - Никогда не думал, что окажусь на телевидении. Медийность не являлась для меня целью. Но мне приятно, что меня узнают, значит, таков результат нашей работы. Журналистике нельзя научить, но ей можно научиться. Я окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское - прим. ред.), Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. Моё первое место службы ‒ 148-й центр боевого применения при авиации и подготовки личного состава авиации противовоздушной обороны. Но я всегда любил писать, причём с детства, это было моим призванием. Хорошо или плохо, это другой вопрос. И увлечение не связывал с будущей профессией. Люди могут всю жизнь играть на скрипке или пианино, но это не гарантирует, что они станут мировыми музыкантами. Поэтому я никогда не задумывался, хочу ли я стать журналистом. Я написал статью в газету, её опубликовали. А потом ещё и ещё, так я стал военным журналистом.
- Вы много работаете. Остаётся время на семью, любимое увлечение, хобби?
ИП: - Семья с пониманием относится к моему плотному графику. Я увлечён своей работой. Бог уже дал мне возможность заниматься любимым делом, так что я много пишу. Если удаётся выкроить свободное время, то люблю кататься на горных лыжах. А ещё могу ночью прийти на каток и поиграть в одиночестве в хоккей.
- Какие черты вам нравятся в людях?
ИП: - Вообще, я люблю людей. Не думаю, что было бы правильно выделять какие-то качества. Каждый человек – это целый мир со всеми своими сложностями. Но каждый человек прекрасен, потому что такова душа по определению. Что касается недостатков, они есть и у меня тоже.
- Игорь Станиславович, сейчас на передовой в зоне специальной военной операции выполняют боевые задачи много башкирских воинов. Вам с вашим военным опытом есть что сказать им?
ИП: - Я хотел бы обратиться к жителям Башкирии, которые сейчас выполняют задачи в специальной военной операции. Дорогие бойцы, уважаемые солдаты и офицеры! Вы должны знать – вы святые! Каждый человек, который принимает участие в зоне специальной военной операции, святой по определению. Желаю, чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми. Чтобы ваша жизнь сложилась счастливо. Я бы хотел, чтобы, когда вернётесь домой, выполнив свои боевые задачи, вас радовали ваши близкие. Чтобы ни один день, проведённый в мирной жизни, вас не разочаровывал.
* * *
Добавим, на творческий вечер также пришли военнослужащие республиканской Росгвардии. Начальник управления Росгвардии по Башкирии генерал-майор полиции Александр Бурдо вручил Игорю Прокопенко благодарность командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-полковника Александра Порядина.