Игорь Прокопенко: В Башкирии живут замечательные люди и благодарные слушатели

- Видимо, сейчас людей в большей степени волнуют события на Украине.

ИП: - Сегодня всех волнует, что творится в мире, когда и чем закончится конфликт. Россияне беспокоятся, почему большая многонациональная Россия оказалась в кольце фронтов? Что плохого она сделала миру и почему он так с нами поступает? По какой причине вдруг началось противостояние между странами Запада и нашим государством? Ответы мы искали вместе с залом. Для ответа на вопрос: что с нами происходит, важно понять, почему это происходит, а ответы люди смогут найти только в истории. Авторы фильма об истории «Почему нас не любит Запад?», который посмотрели уфимцы, постарались раскрыть все аспекты геополитического пространства. При этом приводились в пример события исключительно 200 - 300-летней давности. В том, что происходит сейчас в мире, никакой неожиданности нет. Другое дело, что мы – советский, российский народ долгое время думали, что мир добр. Это геополитический инфантилизм, взращенный на ниве советского идеального восприятия окружающего мира. Когда я говорю «мир», подразумеваю государства, окружающие нашу страну. Наших родителей, а потом они нас учили тому, что человек человеку друг. Что если относиться к другим по-доброму, то и в отношении нас будут поступать так же. Но потом выяснилось, что мир вовсе не такой. Нам несколько десятков лет твердили о торжестве международного права, которого, как видим, не существует. Поэтому последние 10-15 лет мы вынуждены переоценивать наши взгляды. Все те постулаты, в которые мы всегда верили, они, к сожалению, сегодня не работают. Жертвой такой инфантильности стала и Украина. Единственное, в чём мы правы: добро всё же победит. Как писал Конфуций: «На добро надо отвечать добром, а на зло – справедливостью». Россия, как бы ни пытались завершить её историю, будет занимать в этом мире стратегическое положение. Другое дело, что приходится нести издержки и потери. История России в том числе – сложная штука. Мы сами создали для себя мир и верили в него.

- Историки и литераторы в своих публикациях отмечали, что Россия в прошлом, позапрошлом веках обладала всеми характеристиками мировой державы, и с ней считались. В какой момент всё изменилось?

ИП: - Возьмём, к примеру, знаменитого детского писателя Редьярда Киплинга, на произведениях которого выросло не одно советское поколение. А ведь он был сотрудником британской разведки МИ-6. Это в нашу историю он вошёл как писатель, а в историю Европы ‒ самым злым и непримиримым русофобом, приложившим много усилий в борьбе с нашей страной. Или Даниель Дэфо. И он сотрудник британской разведки, политолог, много писавший, как уничтожить Россию. Мы знаем, что 22 июня 1941 года на Советский Союз вероломно напала фашистская Германия. Но мало кто осведомлён, что в марте 1940 года на СССР готовились напасть Великобритания и Франция. Есть соответствующие документы. Войны не случилось лишь потому, что Сталин переиграл эти страны. Западная и восточная Европа давно утратили свою независимость. Численность сухопутных войск ФРГ меньше американского контингента, дислоцирующегося сегодня на её территории. Я – германист по предыдущему образованию, поэтому знаю и люблю эту страну. Трагедия современной Германии заключается в том, что она попала под влияние США. Ангела Меркель – прагматичный политик, и я никогда не поверю, что эта мудрая женщина будет совершать самоубийственные для своего народа действия. Но она спровоцировала глобальный миграционный кризис. Было понятно, что решение вредит немцам, поток беженцев было не остановить. Однако влияние США привело к известным последствиям. От того, что происходит сейчас в мире, страдают все – рядовые американцы, французы, немцы, поляки. Существует ли мировое правительство? Да, безусловно, но оно не персонифицировано. Это власть денег, глобальных экономических финансовых законов. Мировому капиталу, который носит транснациональный характер, не важны интересы той или иной нации или конкретного государства.

- Игорь Станиславович, почему Россия всегда становилась объектом недружественных действий со стороны ряда стран?

ИП: - Есть простые ответы. Конечно же, наша страна богата природными ресурсами, землями, а мировой капитал переживает системный кризис. В СССР привыкли делить мир на две части – советскую и англо-саксонскую. При этом не брали во внимание растущие Китай и Индию. Главные человеческие и экономические ресурсы сегодня находятся в этих странах. И одна из версий происходящего сегодня: не победить Россию, а выиграть геополитическую схватку с Китаем и Индией через Россию. В идеале стравить нас всех друг с другом.

- Чего же добивается современная Украина? К каким результатам она хочет прийти?

ИП: - Украинцы хотят мира, добра и счастья себе и своим детям. Но цели простых людей никак не сочетаются с целями, во-первых, той предательской клики, которая сейчас стоит во главе соседней страны, и во-вторых, с интересами того самого мирового капитала. Его представители в Вашингтоне, Лондоне, Варшаве стремятся поживиться за счёт Украины и через неё нанести поражение России.