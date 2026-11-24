Республика Башкортостан – среди лидеров как по количеству поданных заявок, так и по числу победителей. В Москве Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) утвердил список проектов-победителей первого конкурса 2027 года на предоставление грантов для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. По итогам независимой экспертизы Президентским фондом культурных инициатив будут поддержаны 732 проекта из 86 регионов на общую сумму 4 млрд 581 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь свыше 6 млрд 32 млн рублей.

В числе проектов, получивших грантовую поддержку: Межрегиональный фестиваль конкурс детских и молодёжных театров «Волшебная кулиса» («Серле шаршау») в Кигинском районе, съёмки документального фильма «СВОи герои», создание и показ в Миякинском центральном дворце культуры театральной постановки по мотивам сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек», проект «Сельский музей: хранитель живой истории» в Гафурийском районе и другие проекты.

«Уровень софинансирования в 132% свидетельствует о качественном изменении подхода к реализации культурных проектов, – отметил генеральный директор ПФКИ, член ОП РФ Роман Карманов. – Сегодня творческие команды приходят на конкурс не просто с интересными идеями, но и с пониманием того, как обеспечить их устойчивость, объединить вокруг них партнеров и привлечь дополнительные ресурсы. Это говорит о доверии к творческим инициативам со стороны бизнеса, общественных организаций, учреждений культуры и жителей страны. Сильные культурные инициативы рождаются не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Грантовый конкурс сегодня становится не только механизмом финансовой поддержки, но и инструментом развития профессиональных компетенций в сфере социокультурного проектирования. За каждым успешным проектом стоит большая работа: от исследования потребностей аудитории и формирования команды до выстраивания партнерств и оценки будущих результатов. Поэтому мы уделяем особое внимание обучению, работе партнерских проектных офисов Фонда и повышению качества заявок».

По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Белгородская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Ульяновская, Московская области. По результатам завершенного конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций – 422 (57,7%), команды муниципальных учреждений являются авторами 157 (21,4%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели – 81 (11,1%), коммерческие организации – 72 (9,8%). Наибольшее количество проектов победило в тематических направлениях «Культурный код» (294 проекта), «Место силы» (139 проектов), «Единство с судьбой России» (95 проектов).

Напомним, 27 октября начался прием заявок на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2027 года. Заявки на участие в нем будут приниматься до 7 декабря 2026 года. Подробная информация размещена на сайте.