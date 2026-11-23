Юбиляра поздравил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев. Он зачитал поздравление от Главы Башкирии Радия Хабирова.
«Вы посвятили свою жизнь служению музыкальному искусству и культуре многонационального Башкортостана. Достойно продолжая дело своего отца, выдающегося башкирского композитора Загира Исмагилова, вы входите в плеяду создателей уфимской композиторской школы. Ваша прекрасная музыка духовно преображает, пробуждает светлые чувства и дарит вдохновение.
Союз композиторов Башкортостана, который вы возглавляете, вносит заметный вклад в развитие отечественной культуры. Под вашим началом реализованы крупные международные и всероссийские проекты. Благодаря неиссякаемой энергии созидания и неустанному труду вы подняли академическое музыкальное искусство республики на новый уровень. Более полувека в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова вы готовите молодое поколение композиторов, щедро делитесь своим богатым опытом, воспитываете в учениках верность и стремление к совершенству», — говорится в поздравлении.
Лейла Загировна поблагодарила правительство, минкультуры и всех организаторов вечера за поддержку и призналась, что счастлива тем, что живет и творит в родном Башкортостане.
Также в этот вечер с видеоэкрана Лейлу Загировну поздравил председатель Союза композиторов России, народный артист России, профессор Московской консерватории Александр Чайковский.
После торжественной части состоялось концертное исполнение балета «Аркаим» Госоркестром РБ и Хоровой капеллой имени Тагира Сайфуллина под управлением главного дирижера, народного артиста Башкирии Дмитрия Крюкова. Сольную партию курая сыграл народный артист Башкортостана Артур Гайсаров. Для ведущих творческих коллективов республики это исполнение стало премьерным. Собравшаяся в зале культурная общественность впервые услышала новую редакцию произведения, которая отличается от прежних версий.
- Когда идет балет, все обращают внимание в первую очередь на публику, а оркестр находится в оркестровой яме. И звучит, конечно не так, как в исполнении большого симфонического оркестра, - поделилась Лейла Исмагилова. - Я хотела показать то звучание, которое приближено к моей партитуре в исполнении одного из лучших оркестров в стране, Хоровой капеллы и выдающегося кураиста Артура Гайсарова. Для меня это исполнение в оперном театре - как кульминация моей жизни, колоссальный праздник!
Как отметила автор, Госоркестр не только сыграл музыку балета, что стало настоящим праздником для зрителей, но и сделал замечательную запись произведения. Эта запись в дальнейшем может использоваться при исполнении балета под фонограмму - например, во время гастролей.
- Хорошая качественная музыка, которая соединяет в себе и башкирские национальные мотивы, и современнейшую трактовку, замечательный сюжет и шедевральное исполнение, - поделился композитор Нур Даутов.
Проект организовали при поддержке минкультуры России и союза композиторов России.
Балет «Аркаим» — одно из ярких произведений композитора Лейлы Исмагиловой, посвящённое древнему городищу на Южном Урале. Музыка стала основой блистательной постановки балета, который успешно идет в Башопере с 2005 года. В 2018 году за это произведение композитору Лейле Исмагиловой и балетмейстеру Андрею Петрову была присуждена Государственная премия имени Салавата Юлаева.
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