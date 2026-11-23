Юбиляра поздравил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев. Он зачитал поздравление от Главы Башкирии Радия Хабирова.

«Вы посвятили свою жизнь служению музыкальному искусству и культуре многонационального Башкортостана. Достойно продолжая дело своего отца, выдающегося башкирского композитора Загира Исмагилова, вы входите в плеяду создателей уфимской композиторской школы. Ваша прекрасная музыка духовно преображает, пробуждает светлые чувства и дарит вдохновение.

Союз композиторов Башкортостана, который вы возглавляете, вносит заметный вклад в развитие отечественной культуры. Под вашим началом реализованы крупные международные и всероссийские проекты. Благодаря неиссякаемой энергии созидания и неустанному труду вы подняли академическое музыкальное искусство республики на новый уровень. Более полувека в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова вы готовите молодое поколение композиторов, щедро делитесь своим богатым опытом, воспитываете в учениках верность и стремление к совершенству», — говорится в поздравлении.

Лейла Загировна поблагодарила правительство, минкультуры и всех организаторов вечера за поддержку и призналась, что счастлива тем, что живет и творит в родном Башкортостане.