В книгу вошли произведения молодых талантливых современных авторов Казахстана: Максата Малика, Дархана Бейсенбека и Мираса Мукаша.

Перевод на башкирский язык выполнили лауреаты Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Загида Мусина и Разина Урманшина.

– Рассказы авторов описывают различные грани нашего бытия. Читая их, испытываешь глубокие эмоции: мастерство писателей заставляет и искренне смеяться, и прослезиться. Братский Казахстан нам близок по духу, а нравственные вопросы, поднимаемые казахскими литераторами, понятны и созвучны башкирскому читателю. Надеемся, что книга получит теплый прием, – отметил руководитель проекта, председатель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов.

В предисловии издания цитируются слова Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о тесной взаимосвязи с Казахстаном: «С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым у нас состоялся очень эффективный разговор. Мы договорились об укреплении культурных связей, взаимопонимании и важности духовного обогащения. Казахстан для нас — это не только экономический партнер, но и страна, близкая по духу. У нас общая история, общие корни и традиции, поэтому мы так хорошо понимаем друг друга».

Книга будет направлена в библиотеки и школы Башкортостана.

Презентация издания планируется 10 декабря на Международной книжной ярмарке в городе Туркестане (Казахстан).