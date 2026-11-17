В книгу вошли произведения молодых талантливых современных авторов Казахстана: Максата Малика, Дархана Бейсенбека и Мираса Мукаша.
Перевод на башкирский язык выполнили лауреаты Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Загида Мусина и Разина Урманшина.
– Рассказы авторов описывают различные грани нашего бытия. Читая их, испытываешь глубокие эмоции: мастерство писателей заставляет и искренне смеяться, и прослезиться. Братский Казахстан нам близок по духу, а нравственные вопросы, поднимаемые казахскими литераторами, понятны и созвучны башкирскому читателю. Надеемся, что книга получит теплый прием, – отметил руководитель проекта, председатель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов.
В предисловии издания цитируются слова Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о тесной взаимосвязи с Казахстаном: «С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым у нас состоялся очень эффективный разговор. Мы договорились об укреплении культурных связей, взаимопонимании и важности духовного обогащения. Казахстан для нас — это не только экономический партнер, но и страна, близкая по духу. У нас общая история, общие корни и традиции, поэтому мы так хорошо понимаем друг друга».
Книга будет направлена в библиотеки и школы Башкортостана.
Презентация издания планируется 10 декабря на Международной книжной ярмарке в городе Туркестане (Казахстан).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.