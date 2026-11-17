Образцовый ансамбль народного танца «Йондоҙ» из села Кармаскалы под руководством заслуженного работника культуры РБ Гульназ Хакимовой, Рустама и Руслана Сайгафаровых представил яркие башкирские танцы «Алтын балыҡ» («Золотая рыбка», хореография Сулпан Аскаровой) и «Йәш йөрәктәр» («Молодые сердца», хореография Назира Байзигитова). Коллектив стал обладателем Гран-при в номинации «Ансамбли», а также удостоен звания лауреата в номинации «Ансамбли» (старшая возрастная группа). Кроме того, в номинации «Соло и дуэты» (старшая возрастная группа) дипломом лауреата награждён солист коллектива Рустам Сайгафаров, исполнивший башкирский танец «Ҡара тауыҡ» («Чёрная курица»).

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации народный ансамбль танца «Агидель» (художественный руководитель Дмитрий Силин) представил на конкурсе номера «Төньяҡ амурҙары» («Северные амуры») и «От зари до зари», получив диплом I степени в номинации «Ансамбли» (старшая категория).

Заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан народный ансамбль танца «Ирәндек» (руководитель — заслуженный артист РБ Фанис Абдульманов) завоевал диплом лауреата в номинации «Ансамбли» (взрослая возрастная группа). В номинации «Соло и дуэты» (взрослая возрастная группа) диплом лауреата получил солист этого же коллектива Айгиз Муртазин.

Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца «Танцуй, Поволжье!», стартовавший в 2006 году, в этому году отметил своё 20-летие. Масштабное событие, приуроченное к Году единства народов России, объединило более 550 участников из 27 хореографических коллективов со всей страны — от Санкт-Петербурга и Республики Карелия до Алтайского края и Севастополя.

Выступления оценивало компетентное жюри под председательством заведующей отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Поленова, заслуженного работника культуры РФ Анны Калыгиной (Москва). В состав судейской коллегии также вошли ведущие деятели хореографического искусства из Казани, Йошкар-Олы и Пензы.

Учредителями и организаторами фестиваля выступили министерство культуры и туризма Пензенской области, администрация Пензы, Пензенский областной Дом народного творчества, управление культуры города Пензы и Центр хореографического искусства при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. Фото: Гульназ Хакимова, Дмитрий Силин, Галина Майорова (Центр хореографического искусства г. Пензы).-