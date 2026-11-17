В Башкирии продолжают модернизацию кинозалов, развивают собственное кинопроизводство и готовятся возобновить грантовую поддержку отрасли. Эти вопросы рассмотрели на заседании правительства республики под руководством премьер-министра РБ Александра Шельдяева.

«Поддержка регионального кинопроизводства напрямую соотносится с задачами, поставленными Главой республики Радием Хабировым, по усилению позиций региона в сфере креативных индустрий. Башкортостан сохраняет лидирующие позиции в России по развитию киносети. Только за прошлый год муниципальные кинозалы посетили более 307 тысяч зрителей», – подчеркнул Александр Шельдяев.

Сегодня киносеть республики включает 29 отдельных кинозалов, 22 зала, совмещённых с концертными площадками, 23 частных кинотеатра и кинотеатр «Родина». Развитие инфраструктуры продолжается при федеральной поддержке в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Как сообщила исполняющая обязанности министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина, в 2026 году субсидии на модернизацию получили семь кинозалов из 18 заявленных. Работы планируется завершить до конца года. Наряду с обновлением кинозалов в республике развивается производство собственных фильмов и анимации. В отрасли работают киностудия «Башкортостан», компании «Живая лента», «Аскарфильм», «Башфильм», а также анимационные студии «Муха» и ARTWALL.

Отдельное внимание уделяется подготовке специалистов. На базе Уфимского училища искусств действует анимационный кластер, где обучают будущих аниматоров. В Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова запущен специальный курс режиссёра Айнура Аскарова по подготовке кинорежиссёров. По поручению Главы Башкортостана с 2027 года планируется возобновить грантовую поддержку кинематографии.