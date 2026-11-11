Глава Башкирии пообещал найти средства на ремонт Аскинской школы искусств

Здесь нужен ремонт отопительной системы, электричества, утепление всего здания. Уже готова проектно-сметная документация и госэкспертиза к ней.
В этой школе более 450 юных дарований развивают свои способности в музыке, хореографии, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Только за последние годы учреждение стало победителем многих конкурсов и фестивалей.
Глава республики обратился к главе Аскинского района Динису Юсупову.
– По линии минкультуры РФ мы готовим, 37 млн рублей стоит проектно-сметная документация, – пояснил глава района.
– У нас большая востребованность по детским музыкальным школам и школам искусств. Многие из них требуют вмешательства. Но, к сожалению, те федеральные ресурсы, которые мы получаем, они все в работе и их не хватает, – отметил Глава республики. – У меня пока нет решения, но внимание к проблеме есть. Напомните мне через неделю, подумаем по источникам финансирования.
Также Глава республики предложил пригласить от его имени детей в Башкирский театр оперы и балета.
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