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22:43 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Глава Башкирии пообещал найти средства на ремонт Аскинской школы искусств

Педагоги и ученики Детской школы искусств Аскинского района в ходе Прямой линии с Главой Башкортостана обратились с наболевшим вопросом – попросили финансирование капитального ремонта здания и обновление материально-технической базы учреждения.

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скриншот трансляции ИА «Башинформ»
Фото: скриншот трансляции | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Здесь нужен ремонт отопительной системы, электричества, утепление всего здания. Уже готова проектно-сметная документация и госэкспертиза к ней.

В этой школе более 450 юных дарований развивают свои способности в музыке, хореографии, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Только за последние годы учреждение стало победителем многих конкурсов и фестивалей. 

Глава республики обратился к главе Аскинского района Динису Юсупову.

– По линии минкультуры РФ мы готовим, 37 млн рублей стоит проектно-сметная документация, – пояснил глава района.

– У нас большая востребованность по детским музыкальным школам и школам искусств. Многие из них требуют вмешательства. Но, к сожалению, те федеральные ресурсы, которые мы получаем, они все в работе и их не хватает, – отметил Глава республики. – У меня пока нет решения, но внимание к проблеме есть. Напомните мне через неделю, подумаем по источникам финансирования.

Также Глава республики предложил пригласить от его имени детей в Башкирский театр оперы и балета.

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