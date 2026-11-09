Среда, 11 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
16:34 (UTC+5), 09 Ноября 2026

В Уфе премьерный спектакль оперы «Травиата» споет Альбина Шагимуратова

Башкирский государственный академический театр оперы и балета готовит премьеру одной из самых популярных опер – «Травиату» Джузеппе Верди.

Добавить в предпочтительные источники Google
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
Прослушать статью:

Как сообщил музыкальный руководитель оперы, художественный руководитель театра, народный артист РФ и РБ Аскар Абдразаков, 13 ноября партию Виолетты споёт солистка Мариинского театра, заслуженная артистка России и Башкортостана, народная артистка Татарстана Альбина Шагимуратова.

В партии Альфреда на сцену выйдет солист Музыкального театра им. К. С. Станиславского и  Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Нажмиддин Мавлянов. Во второй премьерный день главные роли исполнят солисты башкирской оперы.

Как напомнили в театре, «Травиата» входит в тройку самых популярных опер в мире. История Маргариты Готье, рассказанная Александром Дюма-сыном в романе «Дама с камелиями», вот уже более ста лет не оставляет равнодушными ни читателей, ни зрителей. Этот проникновенный сюжет о трагичной любви обрёл бессмертную жизнь в искусстве. Самым знаменитым его воплощением стала, безусловно, опера Джузеппе Верди «Травиата». Гениальная музыка великого итальянца подарила миру образ пленительной и жертвенной Виолетты Валери, а её партия покорила сердца величайших сопрано, став эталоном вокального мастерства и драматической глубины.  

Башкирский театр оперы и балета в очередной раз обращается к этому шедевру, чтобы вдохнуть в него новую сценическую жизнь. Прежняя версия спектакля, пользовавшаяся любовью зрителей, устарела, и театр принял решение о создании новой постановки, современной как визуально, так и музыкально. Для новой постановки «Травиаты» в цехах шьют около 200 костюмов — от главных партий до массовых.

Художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков сообщил, что это будет очень красивый, светлый, эмоциональный спектакль, несмотря на драматичность самой истории.

Дирижёр-постановщик – народный артист РБ Артём Макаров, режиссёр-постановщик – Айсылу Иксанова, художник-постановщик – народный артист РБ Иван Складчиков. В числе постановщиков также хормейстер Ольга Латыпова, хореограф, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Филиппова и художник по свету, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Вторникова.

Ранее мы сообщали, что в Уфе выступила известная пианистка Анна Цыбулева.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru