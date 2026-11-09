В Уфе премьерный спектакль оперы «Травиата» споет Альбина Шагимуратова

Как сообщил музыкальный руководитель оперы, художественный руководитель театра, народный артист РФ и РБ Аскар Абдразаков, 13 ноября партию Виолетты споёт солистка Мариинского театра, заслуженная артистка России и Башкортостана, народная артистка Татарстана Альбина Шагимуратова.
В партии Альфреда на сцену выйдет солист Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Нажмиддин Мавлянов. Во второй премьерный день главные роли исполнят солисты башкирской оперы.
Как напомнили в театре, «Травиата» входит в тройку самых популярных опер в мире. История Маргариты Готье, рассказанная Александром Дюма-сыном в романе «Дама с камелиями», вот уже более ста лет не оставляет равнодушными ни читателей, ни зрителей. Этот проникновенный сюжет о трагичной любви обрёл бессмертную жизнь в искусстве. Самым знаменитым его воплощением стала, безусловно, опера Джузеппе Верди «Травиата». Гениальная музыка великого итальянца подарила миру образ пленительной и жертвенной Виолетты Валери, а её партия покорила сердца величайших сопрано, став эталоном вокального мастерства и драматической глубины.
Башкирский театр оперы и балета в очередной раз обращается к этому шедевру, чтобы вдохнуть в него новую сценическую жизнь. Прежняя версия спектакля, пользовавшаяся любовью зрителей, устарела, и театр принял решение о создании новой постановки, современной как визуально, так и музыкально. Для новой постановки «Травиаты» в цехах шьют около 200 костюмов — от главных партий до массовых.
Художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков сообщил, что это будет очень красивый, светлый, эмоциональный спектакль, несмотря на драматичность самой истории.
Дирижёр-постановщик – народный артист РБ Артём Макаров, режиссёр-постановщик – Айсылу Иксанова, художник-постановщик – народный артист РБ Иван Складчиков. В числе постановщиков также хормейстер Ольга Латыпова, хореограф, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Филиппова и художник по свету, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Вторникова.
Ранее мы сообщали, что в Уфе выступила известная пианистка Анна Цыбулева.
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