Башкирский музыкант Зайнетдин выступил на концерте в Кремле

Мультиинструменталист из Башкирии Зайнетдин выступил на концерте «Во славу России!» в Кремле. Вместе с выдающимся артистом, народным артистом России Аскаром Абдразаковым он исполнил башкирскую народную песню «Уралым».
На одной сцене выступили легенды российской эстрады Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Маршал, Денис Майданов и другие именитые артисты России.
«Для меня большая радость быть частью концерта такого уровня. В этот вечер в зале присутствовали герои Отечества, офицеры, врачи, учёные, космонавты, спортсмены. И особенно трогательно было осознавать, что музыка объединяет всех нас, независимо от национальности и профессии», — отметил Зайнетдин.
Ранее музыкант из Башкирии записал совместный трек с «Бурановскими бабушками».
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