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22:48 (UTC+5), 07 Ноября 2026

В Башкирии после капремонта открылась Нефтекамская филармония

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Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Фото: Эльвина Бадртдинова | Нефтекамская госфилармония
Инсаф Хужабирганов
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В Башкирии после капитального ремонта распахнула свои двери Нефтекамская филармония. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Масштабный капремонт проводился по нацпроекту «Семья».

«Реконструкцию вели поэтапно в течение нескольких лет. Начали в 2023-м — отремонтировали кровлю. Потом взялись за внешний вид здания — фасад, витражи, входная группа. Следом благоустроили территорию. Конечно, обновили филармонию и внутри — фойе, гардеробную, большой и малый залы. Установили современную систему кондиционирования», — рассказал Радий Хабиров.
Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Эльвина Бадртдинова Нефтекамская госфилармония
Фото: Эльвина Бадртдинова | Нефтекамская госфилармония
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Как отметил Глава республики, несмотря на длительные работы, филармония полностью не закрывалась — артисты продолжали репетировать и активно выезжали на гастроли — сабантуи, фольклорные фестивали и конкурсы. В сентябре этого года коллектив представил республику на международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

Артисты выезжали с концертами в зону СВО, в том числе в Донецкую и Луганскую народные республики.

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