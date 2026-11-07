В Башкирии после капремонта открылась Нефтекамская филармония

В Башкирии после капитального ремонта распахнула свои двери Нефтекамская филармония. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.
Масштабный капремонт проводился по нацпроекту «Семья».
«Реконструкцию вели поэтапно в течение нескольких лет. Начали в 2023-м — отремонтировали кровлю. Потом взялись за внешний вид здания — фасад, витражи, входная группа. Следом благоустроили территорию. Конечно, обновили филармонию и внутри — фойе, гардеробную, большой и малый залы. Установили современную систему кондиционирования», — рассказал Радий Хабиров.
Как отметил Глава республики, несмотря на длительные работы, филармония полностью не закрывалась — артисты продолжали репетировать и активно выезжали на гастроли — сабантуи, фольклорные фестивали и конкурсы. В сентябре этого года коллектив представил республику на международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.
Артисты выезжали с концертами в зону СВО, в том числе в Донецкую и Луганскую народные республики.
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