В Башкирии после капремонта открылась Нефтекамская филармония

Как отметил Глава республики, несмотря на длительные работы, филармония полностью не закрывалась — артисты продолжали репетировать и активно выезжали на гастроли — сабантуи, фольклорные фестивали и конкурсы. В сентябре этого года коллектив представил республику на международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

Артисты выезжали с концертами в зону СВО, в том числе в Донецкую и Луганскую народные республики.