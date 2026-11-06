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19:20 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Уфе выступила известная пианистка Анна Цыбулева

В рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» Госоркестр Башкортостана представил программу абонемента «Чайковский. Шесть вечеров».

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Артур Гильманов Предоставлено Башинформу
Фото: Артур Гильманов | Предоставлено Башинформу
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Оркестр под управлением маэстро Дмитрия Крюкова исполнил Концерт для фортепиано с оркестром № 1 и Симфонию № 2 «Малороссийскую». Солисткой выступила пианистка с мировым именем — Анна Цыбулева. В 2015 году она выиграла Международный конкурс пианистов в Лидсе в Великобритании, став второй женщиной, которой это удалось.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 — одно из самых исполняемых произведений композитора: первые торжественные аккорды узнаваемы во всем мире, более того, именно это произведение является негласным гимном нашей страны, представляя всю силу, любовь и красоту русской души.

— Для Анны Цыбулевой это сочинение одно из самых близких сердцу: уфимские слушатели, которые помнят пианистку по блестящему исполнению Первого фортепианного концерта Иоганнеса Брамса, вновь были заворожены драматизмом и филигранной техникой музыканта. Благодарная за происходящее на сцене таинство публика слушала концерт на одном дыхании, прервав тишину после финальной паузы шквальными аплодисментами, — рассказала «Башинформу» пресс-секретарь оркестра Лара Шипанова.

Первое отделение завершилось исполнением на бис Ноктюрна до-диез минор Фредерика Шопена.

- Я безумно рада вернуться в Башкирию, сыграть с потрясающим Государственным академическим симфоническим оркестром республики и с маэстро Дмитрием Крюковым. Для меня этот концерт — гимн любви, гимн нашим людям, русской душе. И огромная радость играть эту музыку здесь, в Башкирии, разделять ее с замечательными музыкантами вашего оркестра, — поделилась впечатлениями с журналистами Анна Цыбулева.

Ранее мы сообщали, что Госоркестр Башкирии сыграл музыку из мультфильма «Северные амуры».

Артур Гильманов Предоставлено Башинформу
Артур Гильманов Предоставлено Башинформу
Артур Гильманов Предоставлено Башинформу
Артур Гильманов Предоставлено Башинформу
Фото: Артур Гильманов | Предоставлено Башинформу
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