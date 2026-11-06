В Уфе выступила известная пианистка Анна Цыбулева

Оркестр под управлением маэстро Дмитрия Крюкова исполнил Концерт для фортепиано с оркестром № 1 и Симфонию № 2 «Малороссийскую». Солисткой выступила пианистка с мировым именем — Анна Цыбулева. В 2015 году она выиграла Международный конкурс пианистов в Лидсе в Великобритании, став второй женщиной, которой это удалось.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 — одно из самых исполняемых произведений композитора: первые торжественные аккорды узнаваемы во всем мире, более того, именно это произведение является негласным гимном нашей страны, представляя всю силу, любовь и красоту русской души.

— Для Анны Цыбулевой это сочинение одно из самых близких сердцу: уфимские слушатели, которые помнят пианистку по блестящему исполнению Первого фортепианного концерта Иоганнеса Брамса, вновь были заворожены драматизмом и филигранной техникой музыканта. Благодарная за происходящее на сцене таинство публика слушала концерт на одном дыхании, прервав тишину после финальной паузы шквальными аплодисментами, — рассказала «Башинформу» пресс-секретарь оркестра Лара Шипанова.

Первое отделение завершилось исполнением на бис Ноктюрна до-диез минор Фредерика Шопена.

- Я безумно рада вернуться в Башкирию, сыграть с потрясающим Государственным академическим симфоническим оркестром республики и с маэстро Дмитрием Крюковым. Для меня этот концерт — гимн любви, гимн нашим людям, русской душе. И огромная радость играть эту музыку здесь, в Башкирии, разделять ее с замечательными музыкантами вашего оркестра, — поделилась впечатлениями с журналистами Анна Цыбулева.

Ранее мы сообщали, что Госоркестр Башкирии сыграл музыку из мультфильма «Северные амуры».