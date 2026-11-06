Умер старейший актер, народный артист России Юрий Каюров

Юрий Каюров родился в Череповце. Окончив Ленинградский театральный институт, он начал работать в труппе Саратовского драмтеатра.
Но широкую известность актёру периферийного театра принёс кинематограф, в котором он дебютировал в роли молодого Ленина в фильме «В начале века». В дальнейшем он еще множество раз воплощал образ вождя мирового пролетариата. За фильм «Ленин в Париже» в 1983 году был удостоен Государственной премии СССР.
Служил в Малом театре, где сыграл большое количество ролей классического репертуара.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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