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23:01 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Участник шоу «Голос. Дети» из Башкирии «сломал» систему

Благодаря своему таланту он смог пробиться и продолжит участие в проекте.

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Юрий Феклистов предоставлено ИА «Башинформ» пресс-службой проекта
Фото: Юрий Феклистов | предоставлено ИА «Башинформ» пресс-службой проекта
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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13-летний Рамазан Басимов из башкирского города Октябрьского на телешоу Первого канала «Голос. Дети» очень впечатлил наставников своими вокальными данными и артистизмом. Он мастерски и с большим задором спел песню из репертуара Бенни Гудмена «Sing, Sing, Sing» («Пой, пой, пой») Луи Примы.

Однако по разным причинам в отведенное время слепых прослушиваний к нему никто из наставников не повернулся. Во время общения Рамазан так обаял профессиональных артистов, что они стали сожалеть о том, что не сделали выбор.

— Это было круто, ты очень талантливый! — похвалил Ваня Дмитриенко. — Но мы собираем команды, и у меня нет подходящих для тебя ребят...

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина, которые в 13-м сезоне шоу делят одно «двойное» кресло, объяснили, что долго думали, но не успели нажать на кнопку.

— У нас настроение похожее, — признался Воробьев. — Ты сам получал от пения удовольствие, и это было здорово!

Чтобы исправить несправедливую ситуацию, Воробьев заново развернул кресла и нажал на красную кнопку. Таким образом Рамазан попал в команду и продолжит свое участие в телешоу в команде супругов.

Как пояснили в пресс-службе проекта, в слепых прослушиваний случилось то, чего в «Голосе» никогда прежде не бывало. Номер юного дарования в хорошем смысле «сломал систему» и это стало, возможно, самым драматичным эпизодом с начала сезона.

Рамазан Басимов - певец и боксер. Перед исполнением песни он рассказал свою историю:

- Когда я был маленьким, я плохо выговаривал некоторые буквы, и мама решила отдать меня на пение. И вдруг преподавательница предложила выучить песню на конкурс. Я выучил и занял Гран-при. После этого я пошел в музыкальную школу и начал петь. Если выбирать между боксом и пением, я выбираю пение!

Ранее мы сообщали, что музыканты Башкирии примут участие в гала-концерте любительских творческих коллективов «Звезды народного искусства. Многоликая Россия».

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