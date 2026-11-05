Певица из Башкирии получила грант на продвижение своей песни

На шоукейсе свои оценки новым релизам давали признанные специалисты музыкальной индустрии. Среди экспертов были продюсер фестивалей Stereoleto, «Стороны Света», Craft event Илья Бортнюк, генеральный директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, генеральный продюсер Музыкального фестиваля «Музсходка» Сюзанна Иванова, продюсер и организатор фестивалей «Владивосток. Майские» и SPBeat Екатерина Киселева, A&R SFEROOM Влад Дмитриев и другие.

Новый трек Гальсар, выполненный в стиле электрофолк, произвёл сильное впечатление на экспертов. Они отметили оригинальность звучания и удачное сочетание современных электронных аранжировок с фольклорными мотивами.

По итогам прослушивания автору-исполнителю вручили грант в размере 77 777 рублей на продвижение композиции. В завершение сессии спикеры попросили Гальсар исполнить песню вживую. Артистка с радостью приняла предложение и представила трек в живом звучании.

Особого внимания заслуживает приглашение от Ильи Бортнюка на участие в фестивале «Стороны Света», а также ряд других предложений о сотрудничестве, поступивших певице от представителей индустрии.

- Спасибо экспертам за высокую оценку, за пожелания и предложения, - сказала Гальсар Байгускарова. - Слушая экспертов такого уровня, я убедилась, что направление, в котором работаю, действительно, стоящее. Я хочу, чтобы родная культура звучала современно и попадала в плейлисты молодёжи.

Проект Гальсар органично вписывается в тренд на развитие современного звучания этно и укрепление межрегиональных музыкальных связей. Полученные на Международной креативной неделе «Евразия» возможности позволят автору-исполнителю расширить аудиторию и подготовить новые материалы для фестивальных площадок.