В Москве прошла презентация антологии башкирской поэзии «Из века в век»

Событие, состоявшееся в преддверии Дня народного единства, стало значимой вехой в популяризации национальной культуры и укрепило связи между литературными сообществами России.

Антология представляет собой масштабный культурно‑просветительский проект: в одном томе объёмом 680 страниц в твёрдом переплёте собраны лучшие образцы башкирской лирики. Особенность издания — двуязычный формат: стихи представлены на башкирском и русском языках. Тираж в 1000 экземпляров обеспечит поступление книги в библиотеки, вузы, школы и культурные центры — туда, где ценят многообразие литератур народов России и стремятся сохранять языковое наследие.

Проект реализован командой профессионалов, для которых работа с национальным культурным кодом — особая миссия. Автор проекта и председатель редколлегии Николай Гловюк совместно с составителями Айгизом Баймухаметовым и Ларисой Абдуллиной выстроили структуру издания так, чтобы в нём читалась преемственность поколений и уважение к традиции.

Предисловие Айгиза Баймухаметова раскрывает принципы отбора произведений и очерчивает место башкирской поэзии в общероссийском культурном контексте. Послесловие Равиля Бикбаева придаёт изданию глубину и предлагает современное осмысление поэтического наследия.

Особую атмосферу презентации создало живое звучание поэзии: Лариса Абдуллина исполнила произведения Шайхзады Бабича, Рами Гарипова, Равиля Бикбаева, Рамзили Хисаметдиновой на башкирском языке, а переводчики С. Гловюк, Н. Попова и В. Латынин представили их русскоязычные версии. Такой формат позволил аудитории прочувствовать диалог культур и силу поэтического слова в его подлинном звучании.

Значимость проекта подчеркнул секретарь Союза писателей России Николай Иванов, отметивший, что культурный обмен и взаимное уважение к языкам и традициям делают общество крепче и богаче.

В рамках мероприятия были вручены награды, символизирующие признание вклада в развитие башкирской литературы. Председатель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов вручил Сергею Николаевичу медаль Рами Гарипова — высшую награду Союза писателей Башкортостана. От имени Всемирного курултая башкир Лариса Абдуллина вручила Почётные грамоты издательству «Икар» и составителю Н. Гловюку, а также благодарственные письма переводчикам Н. Поповой, В. Латынину и А. Галамаге — тем, кто сделал башкирскую поэзию доступной для широкой русскоязычной аудитории.

С приветственными словами к участникам обратились представители культурных и литературных институтов: советник Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ Ришат Халиков, председатель Союза писателей Якутии, народный поэт Наталья Харлампьева, главный редактор литературных журналов Дагестана, поэт‑переводчик Мурад Ахмедов. Их выступления подчеркнули общероссийское значение проекта и важность межкультурного диалога.

Ведущими вечера выступили поэты и переводчики Николай Гловюк и Нина Попова. Музыкальное оформление вечера обеспечил ансамбль «Аҡ тирмә», чьи номера органично дополнили литературную программу и придали событию национальный колорит.

Антология «Из века в век» — это не просто сборник стихов, а культурный мост между эпохами и народами. Издание призвано не только сохранить лучшие образцы национальной поэзии, но и открыть их для новой аудитории, укрепляя уважение к многообразию литератур России и способствуя формированию единого культурного пространства, отметил Айгиз Баймухаметов.