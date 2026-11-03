В башкирском Зауралье нашли ранее неизвестные стоянки древних скотоводов

Они относятся к комплексу памятников Сарыктау, так как расположены по соседству с одноимёнными курганом, каменной оградой и менгиром. Это ещё один поселенческий памятник, выявленный в 2021 году во время оцифровки территории достопримечательного места «Ирендыкская земля».
На днях археологи НПЦ во время полевых работ подтвердили результаты цифровых археологов: при шурфовке на местах впадин были найдены слои не только этнографического времени, но и раннего железного века. По находкам керамики стало понятно, что здесь располагались места стоянок древнего человека. Выше идёт слой этнографического времени: через века здесь же ставили летовки, а уже в советское время — летние дойки. Место для этого удобное — за горой у реки, рядом с лесными насаждениями.
Как отметил археолог НПЦ Рашит Султанов, был обнаружен хороший слой золы, прокалённой глины, пряслица и фрагменты горшков, аналогичные находкам из Ишмухаметовского кургана, датируемого сарматским временем.
Полевые работы археологи НПЦ ведут в рамках обследования достопримечательного места «Ирендыкская земля» на основании сразу трёх открытых листов. Задача не самая простая, но успешно реализуется благодаря дистанционному зондированию земной поверхности — проще говоря, оцифровке. Детальный анализ цифровой модели поверхности позволил выделить потенциальные места расположения бытовых объектов. На цифровой модели отчётливо прослеживались впадины от жилых и, возможно, производственных построек, что затем подтвердили разведочные шурфы.
Археологи НПЦ, пользуясь благоприятной погодой, завершают полевой сезон сразу по нескольким направлениям.
Другая не менее важная задача — определение границ объектов археологического наследия, которые по федеральному законодательству являются полноценными объектами земельно-имущественных отношений и подлежат государственной охране.
— От того, как быстро мы выведем их из хозяйственного оборота, зависит сохранность и качество археологического потенциала республики, который занимает первое место в ПФО. Во время определения границ копаются шурфы размеров метр на метр до материкового слоя для определения мощности и распространения культурного слоя. Культурные слои, бывает, содержат интересные артефакты. Например, на Амангильдинском поселении эпохи бронзы обнаружен амулет — возможно, элемент украшения из клыка животного. Судя по незамысловатым орнаментам фрагментов глиняной посуды, памятник относится к федоровской археологической культуре эпохи бронзы. Первоначально считалось, что памятник малоперспективен, но находки говорят об обратном. Этот памятник стоял здесь тысячи лет — пусть стоит, пока тревожить раскопками не хотелось бы, — рассказал археолог.
Также специалисты завершают плановый осмотр технического состояния памятников археологии. За полевой сезон для этого пришлось объехать десятки районов республики, чтобы проверить состояние 120 объектов. К сожалению, ряд памятников продолжает подвергаться разрушению: их распахивают, по ним проходят дороги. Фиксируются и грабительские раскопки. По данным фактам информация для реагирования будет направлена в Башкультнаследие.
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