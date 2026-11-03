В башкирском Зауралье нашли ранее неизвестные стоянки древних скотоводов

Они относятся к комплексу памятников Сарыктау, так как расположены по соседству с одноимёнными курганом, каменной оградой и менгиром. Это ещё один поселенческий памятник, выявленный в 2021 году во время оцифровки территории достопримечательного места «Ирендыкская земля».

На днях археологи НПЦ во время полевых работ подтвердили результаты цифровых археологов: при шурфовке на местах впадин были найдены слои не только этнографического времени, но и раннего железного века. По находкам керамики стало понятно, что здесь располагались места стоянок древнего человека. Выше идёт слой этнографического времени: через века здесь же ставили летовки, а уже в советское время — летние дойки. Место для этого удобное — за горой у реки, рядом с лесными насаждениями.

Как отметил археолог НПЦ Рашит Султанов, был обнаружен хороший слой золы, прокалённой глины, пряслица и фрагменты горшков, аналогичные находкам из Ишмухаметовского кургана, датируемого сарматским временем.