В «Ночь искусств» уфимцев ждут квесты, экскурсии и мастер-классы

Уфа присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Музеи, библиотеки, выставочный зал и планетарий будут ждать уфимцев до позднего вечера с экскурсиями, квестами, мастер-классами, кино и выставками.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, акцию в этом году приурочили ко Дню народного единства, ее девиз – «В единстве культур – сила народа».

Музей истории города Уфы 3 ноября с 15.00 до 23.00 покажет выставку «Я прежде всего уфимец», посвященную 75-летию со дня рождения почетного гражданина Уфы Павла Качкаева. Гости пройдут по Уфимскому кремлю в виртуальной реальности, увидят его реконструкцию в Minecraft и пообщаются с ее автором Артемом Леонтьевым. Гостей также ждут показ фильма «Атайсал. Земля отцов» со встречей со съемочной группой, традиционная экскурсия с фонариками, мастер-классы и игровые зоны. 6+

В Музее геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан 3 ноября с 15.00 до 22.00 многие экспонаты разрешат потрогать руками. В программе тематические экскурсии, лабораторный час «Определяем ваш минерал», мастер-класс «Спираль единства: чеканный аммонит» и детский квест, а завершит вечер выступление под гитару. 6+

Музей истории Башкирской организации Всероссийского общества слепых 3 ноября с 18.00 до 21.00 приглашает на мультисенсорную программу. Посетителей ждут этно-квиз, мультисенсорные станции «Ночь в тишине», книжная выставка и экскурсии «Искусство на кончиках пальцев», в том числе по маршруту для людей с нарушением зрения. 6+

В Доме-музее В. И. Ленина 3 ноября с 16.00 до 22.00 пройдут экскурсии, выставки о кинообразах В.И. Ленина и о жизни Н. К. Крупской, а в 20.00 – лекция «Ленин и искусство». С 10.00 гости смогут принять участие во флешмобе «Нить единства у Дома-музея В.И. Ленина: костюмы народов России», нарисовав традиционный костюм одного из народов России. Из рисунков соберут большую композицию для входа в музей. 6+

В выставочном зале «Ижад» 3 ноября в 18 часов начнется исторический квест «Колесо истории». Участники разгадают пословицы, определят, каким народам принадлежат украшения, сыграют в викторину мемов о культуре Уфы и попробуют разгадать гастрономический код Башкортостана. 6+

Уфимский планетарий с 3 по 30 ноября покажет выставку астрофотографий «Единение в тишине звезд». С билетом на полнокупольную программу вход на выставку бесплатный. 0+

Для юных уфимцев 3 ноября программы подготовили детские библиотеки. В 15.00 в модельной библиотеке № 40 ребята заглянут за кулисы кукольного театра и разыграют мини-спектакли по русским сказкам. В 16.00 в модельной библиотеке № 47 художник Ульяна Каледина проведет мастер-класс по правополушарному рисованию. 0+

Ранее мы сообщали, какие интересные программы готовят музеи Башкирии к Ночи искусств.