Юные воспитанники Башоперы выступили на концерте Валерии в Уфе

В Уфе на концерте народной артистки России Валерии вместе с певицей на сцену вышли юные артисты детской оперной студии Башкирского государственного театра оперы и балета. Художественный руководитель студии — Любовь Липатова.

Как сообщили в пресс-службе Башоперы, ребята не просто участвовали в общем номере — они пели вместе с Валерией. Для юных артистов это стало очень ценным опытом, который запомнится навсегда.

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