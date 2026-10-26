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19:02 (UTC+5), 26 Октября 2026

В Белграде появилась улица Ивана Аксакова

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Фото: Elite Medical Beograd | Elite Medical Beograd
Сергей Николаев

В столице Сербии состоялось знаковое историческое событие: одной из улиц Белграда официально присвоено имя выдающегося русского общественного деятеля, поэта и публициста Ивана Сергеевича Аксакова.

Церемония приурочена к 140-летию со дня его кончины и стала ярким символом неразрывной духовной связи русского и сербского народов.

Иван Аксаков вошел в историю как защитник славянских народов, много сделавший для освобождения Сербии, Болгарии и Черногории от многовекового османского ига. Его публицистика и общественная деятельность заложили прочный фундамент славянской взаимопомощи, актуальный и в наши дни.

Несмотря на сложную политическую обстановку и совпадение даты с днем парламентских выборов в Сербии, на торжественную церемонию в муниципалитете Раковица собрались не только жители будущей улицы Ивана Аксакова и соседних кварталов, но и многочисленные гости из других районов Белграда. В мероприятии приняли участие представители муниципалитета, общественных организаций и политических партий. Как отмечали в своих выступлениях участники события, это решение назревало давно: увековечить имя великого друга Сербии следовало еще вчера, и этот шаг должен стать примером для других городов и сел страны. За этим историческим решением стоит титаническая работа многих людей, вложивших в проект душу.

С сербской стороны главными инициаторами выступили выдающийся общественный деятель, известный врач-офтальмолог, профессор университетов Белграда и Нови-Сада, основатель и президент Сербско-Российско-Иранского общества «Светлое сердце» (оказывающего помощь слепым и слабовидящим детям) доктор Зорица Савкович, ее соратник Милутин Джуричкович, а также председатель Всесербского собрания и генеральный секретарь Общесербского славянского движения Ранко Гойкович.

С российской стороны неоценимый вклад в реализацию инициативы внес большой русский писатель и общественный деятель, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры, председатель Аксаковского фонда Михаил Чванов. Он является основателем Аксаковского историко-культурного центра в селе Надеждино и не раз бывал в Сербии, в том числе проявляя личную солидарность с сербским народом в тяжелые годы югославских войн 1991–1999 гг.

Со стороны России на церемонии выступил заместитель чрезвычайного и полномочного посла России в Сербии, министр-советник Александр Конаныхин. Он высоко оценил значение подобных событий и выразил восхищение настойчивостью инициаторов, признавшись, что сам был удивлен скоростью, с которой эта идея была воплощена в жизнь – всего за несколько месяцев.

Новая улица Ивана Аксакова расположена в глубоко символичном месте: неподалеку от монастыря Раковица, где покоится сербский Патриарх Павел. Более того, по планам муниципалитета, соседняя улица Александра Невского со временем должна вырасти в своеобразный «Русский квартал», который станет новым центром притяжения для культурного и духовного обмена между двумя странами.

Появление улицы Ивана Сергеевича Аксакова в Белграде – это не просто дань прошлому. Это живой мост, соединяющий сердца русских и сербов сегодня и напоминающий о том, что истинная дружба народов не знает ни политических преград, ни времени.

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Elite Medical Beograd Elite Medical Beograd
Фото: Elite Medical Beograd | Elite Medical Beograd
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