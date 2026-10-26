В Башкирии умер писатель, экс-директор Литфонда республики Марс Ахметшин

Ушел из жизни башкирский писатель, заслуженный работник культуры РБ и РФ Марс Ахметшин. Об этом сообщили в Союзе писателей Башкортостана.

Марс Аглиуллович Ахметшин родился 21 февраля 1948 года в деревне Сафарово Миякинского района. В 1976 году окончил Башкирский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1970 году в республиканской газете для детей и юношества «Пионер Башкортостана», где проработал 10 лет в качестве заведующего отделом и ответственного секретаря. С 1980 года работал заместителем главного редактора республиканского литературно-художественного журнала для женщин и семьи «Башкортостан кызы» («Дочь Башкортостана»). С 1986 года был главным редактором Государственного комитета Башкирской АССР по телевидению и радиовещанию. С 1991 года занимал должность директора Башкирского отделения Литературного фонда Российской Федерации, являлся членом Международного литературного фонда.

Литературное творчество Ахметшина началось в 90-е годы XX века. В этот период он писал занимательные рассказы для детей и юношества, создавал сказки для малышей, проникнутые теплом и лиризмом. Его произведения наполнены стремлением раскрыть ростки доброты, честности и бескорыстия в детских душах.

Значительное место в его творчестве занимали вопросы этнопедагогики и взаимоотношения поколений. В повестях и рассказах для взрослых автор поднимал актуальные морально-этические проблемы, правдиво описывал явления современной жизни с позиции здоровой нравственности и вековых духовных ценностей. Также он талантливо раскрывал проблемы современной молодежи, осмысливая темы, волнующие молодых людей.

Прощание состоится 27 октября с 10.00 до 11.00 по адресу: Уфа, улица Достоевского, 102, кв. 49. Похоронят писателя на Южном кладбище Уфы.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.