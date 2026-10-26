Алсу поблагодарила Уфу за эмоции на сольном концерте

По окончании концерта певица написала эмоциональный пост в своих соцсетях:

«Уфа, мой любимый Башкортостан! Вчерашний вечер навсегда останется в моём сердце! Это был мой первый большой концерт на малой родине за много-много лет. Я очень ждала этого дня, волновалась и готовилась к нашей встрече. Несмотря на все приключения с перелётом, задержки и переживания, всё сложилось самым лучшим образом. Столько любви, тепла, искренних эмоций и невероятной энергии я получила от вас вчера! Спасибо каждому, кто был со мной, кто пел, улыбался, поддерживал и дарил свою любовь, вы сделали этот вечер по-настоящему особенным! Я уехала с огромным чувством благодарности, счастья и вдохновения!»

На концерте певица спела свои самые популярные хиты «Зимний сон», «Иногда», «Всё равно» и другие. Также вместе со своим коллегой, народным артистом Башкортостана Айдаром Галимовым она спела легендарный хит башкирской эстрады — «Зимний романс» Рима Хасанова на слова Назара Наджми. С группой AY YOLA Алсу исполнила народную песню «Ай, былбылым».

Ранее мы сообщали, что Алсу наградили мусульманским орденом.