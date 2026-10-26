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10:30 (UTC+5), 26 Октября 2026

Алсу поблагодарила Уфу за эмоции на сольном концерте

Певица Алсу выступила в уфимском Дворце борьбы с большим сольным концертом. Концерт на родине она назвала «Там, где рождается свет». Во время концерта народной артистке Башкортостана передали цветы от Главы Башкортостана, после чего Алсу со сцены поблагодарила Радия Хабирова.

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Денис Моржиков предоставлено «Башинформу»
Фото: Денис Моржиков | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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По окончании концерта певица написала эмоциональный пост в своих соцсетях:

«Уфа, мой любимый Башкортостан! Вчерашний вечер навсегда останется в моём сердце! Это был мой первый большой концерт на малой родине за много-много лет. Я очень ждала этого дня, волновалась и готовилась к нашей встрече. Несмотря на все приключения с перелётом, задержки и переживания, всё сложилось самым лучшим образом. Столько любви, тепла, искренних эмоций и невероятной энергии я получила от вас вчера! Спасибо каждому, кто был со мной, кто пел, улыбался, поддерживал и дарил свою любовь, вы сделали этот вечер по-настоящему особенным! Я уехала с огромным чувством благодарности, счастья и вдохновения!»

На концерте певица спела свои самые популярные хиты «Зимний сон», «Иногда», «Всё равно» и другие. Также вместе со своим коллегой, народным артистом Башкортостана Айдаром Галимовым она спела легендарный хит башкирской эстрады — «Зимний романс» Рима Хасанова на слова Назара Наджми. С группой AY YOLA Алсу исполнила народную песню «Ай, былбылым».

Ранее мы сообщали, что Алсу наградили мусульманским орденом.

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