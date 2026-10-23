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18:44 (UTC+5), 23 Октября 2026

В Уфе состоится гала-концерт фестиваля «Русская песня»

23 октября на сцене Городского Дворца культуры Уфы состоится гала-концерт XIII Межрегионального фестиваля «Русская песня». Начало в 18.00 (0+).

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Ильдус Кагарманов Управление по культуре и искусству администрации г. Уфы
Фото: Ильдус Кагарманов | Управление по культуре и искусству администрации г. Уфы
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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В этом году в адрес оргкомитета было подано более 100 заявок от творческих коллективов Республики Башкортостан и ближайших регионов, сообщили «Башинформу» организаторы.

Традиционно к участию в фестивале приглашались исполнители русской народной (в том числе в авторской обработке) песни: самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, хоры, ансамбли песни и танца, вокальные и фольклорные ансамбли, солисты. Приветствовались современные стилизованные музыкальные композиции на основе русской песни в детском и молодежном исполнении.

В выставке народных ремесел и декоративно-прикладного искусства примут участие физические и юридические лица, отдельные мастера и творческие объединения, представляющие различные художественные промыслы: резьбу и роспись по дереву, плетение из растительных материалов, ручную художественную вышивку, ручное ткачество, художественную керамику, лоскутное шитье, кружевоплетение, изготовление народной куклы, изделий из бересты и др. Начало выставки в 17.00.

Программа концерта будет наполнена яркими, вдохновенными выступлениями, в которых и русская удаль, и русская мощь, и красота родных просторов, и тепло русской души. В гала-концерте примут участие лучшие коллективы со всех уголков нашей республики, ближайших регионов, вокалисты и творческие коллективы ГДК г. Уфы. Режиссер гала-концерта: заслуженный работник культуры России Вера Прыжанкова.

Напомним, фестиваль «Русская песня» проводится с 2014 года с целью возрождения, сохранения и приумножения самобытного народного художественного творчества, отражающего традиции русского народа, а также воспитания художественного вкуса и приобщения молодых исполнителей к лучшим образцам народного творчества, культуре и искусству.

Проект реализуется на средства гранта главы администрации города Уфы Республики Башкортостан при поддержке «Собора русских Башкортостана» и Городского Дворца культуры г. Уфы.

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