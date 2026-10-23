Делегация Башкирии приняла участие в X cъезде Союза театральных деятелей РФ

Одним из главных событий съезда стало возвращение организации исторического названия – Российское театральное общество. Делегатам была представлена обновлённая символика, утверждённая единогласно.
Председателем Российского театрального общества сроком на пять лет избран Владимир Машков, сопредседателем – Валерий Гергиев. Также сформирован новый состав секретариата РТО, в который вошли 47 человек.
В состав секретариата Российского театрального общества избран председатель СТД РБ, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан Алмас Амиров.
На исторической сцене Большого театра прошло торжественное собрание, посвященное X съезду и 150-летию Союза театральных деятелей РФ, на котором выступил Президент РФ. В своем выступлении Владимир Путин отметил особую роль театра в жизни общества, сообщил о подготовке стратегии развития театральной сферы и предложил законодательно закрепить особый статус творческих союзов.
Также Путин поздравил Владимира Машкова с переизбранием на пост председателя организации и вручил ему орден «За заслуги в культуре и искусстве», которым награжден коллектив Союза театральных деятелей России.
Ранее мы сообщали, что Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с Владимиром Машковым ремонт Дома актера в Уфе. По итогам встречи достигнута договорённость о разработке детальной дорожной карты ремонтно-восстановительных работ Дома актёра.
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