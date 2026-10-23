Группа AY YOLA рассказала о башкирском эпосе в российском телешоу

Башкирская группа AY YOLA приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия». Телешоу стартовало с выступления башкирской группы.

Все собравшиеся в зале подпевали и танцевали вместе с музыкантами AY YOLA под их самую первую и самую популярную песню «Homay». На последних тактах песни к выступающим присоединился ведущий Николай Басков - кстати, тоже народный артист Башкортостана. Он представил музыкантов как новых экспертов шоу - ярчайших представителей жанра этно-поп.

- AY YOLA, добрый вечер, вы невероятные, потрясающие! Я благодарю вас за этот номер, в котором соединилось звучание, которому сотни лет, и современная музыка, - воскликнул Николай Басков, приветствуя группу. - Кстати, мало кто знает, что после успеха этого трека слушатели стали интересоваться башкирским эпосом!

Сергей Лазарев поинтересовался у музыканта группы Руслана Шайхитдинова (DJ Ruslan Sever) о содержании песни.

- Урал-батыр отдал свою жизнь, чтобы его народ процветал. А Хомай после потери своего возлюбленного обратилась в лебедя и больше не возвращалась в человеческий облик, - пояснил музыкант. - Каждая наша песня - это борьба света и тьмы, того, что происходит ежедневно в душе каждого человека.

В течение вечера на сцене выступают восемь вокалистов из разных городов и стран, которые борются за место в полуфинале. Музыканты башкирской группы тоже вносят свою лепту в музыкальное судейство.

Напомним, ранее мы писали, что песню «Хомай» назвали символом башкирской культуры. Башкирская группа AY YOlA в рамках своего российского тура разыгрывала книги с башкирским народным эпосом «Урал-батыр».