Башкирская филармония открыла новый сезон юбилеем старейшего коллектива

В Колонном зале филармонии гостей встречал Духовой оркестр и яркие выступления артистов в стиле 30-40-х годов на фоне исторических афиш — так начиналась история Башкирской государственной филармонии в 1939 году.

За значительный вклад в развитие музыкального и сценического искусства и активную просветительскую деятельность коллектив Музыкально-литературного лектория БГФ наградили благодарственным письмом первого заместителя премьер-министра правительства РБ Урала Кильсенбаева, солистов коллектива поощрили благодарностью правительства.

«Когда вспоминаешь, в каком году был создан коллектив (1941 — ред.), понимаешь, насколько были прозорливы, духовно развиты те люди, которые в сложное для страны время думали о просвещении и воспитании с помощью культуры, — отметила первый заместитель министра культуры Наталья Лапшина. — Ведь все поступки человека закладываются именно через воспитание культурой. Я хочу пожелать коллективу Музыкально-литературного лектория, чтобы вы продолжали эти традиции, высоко подняв голову, выполняли свою главную миссию — нести светлое, доброе, нести культуру детям и молодежи. Вы являетесь примером для всех».

Председатель комитета Государственного собрания — Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин также поздравил лекторий с юбилеем и наградил его художественного руководителя, народную артистку Башкортостана Индиру Асадуллину Почетной грамотой Госсобрания, ветеранов коллектива — благодарностями председателя Госсобрания.