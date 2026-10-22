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23:33 (UTC+5), 22 Октября 2026

В Караидельском районе Башкирии модернизировали шесть домов культуры

Шесть домов культуры Караидельского района модернизировали по федеральному проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». В 2026 году на укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры было направлено почти 4,5 млн рублей.

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Гузаль Усманова отдел культуры Караидельского района
Фото: Гузаль Усманова | отдел культуры Караидельского района
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Выделенные средства позволили оснастить современные пространства для творчества и досуга жителей муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе центра народного творчества, обновление затронуло сразу шесть учреждений: Районный дворец культуры, а также Тайкашский и Ургушевский сельские дома культуры, Багазинский, Абуталиповский и Якуповский сельские клубы.

Учреждения получили светодиодные дисплеи и экраны для проекторов (включая профессиональный монтаж), системы для удаленного подключения LED-экранов, аппаратуру для качественного воспроизведения звука и комплекты проводных микрофонов, современные компьютеры, ноутбуки, периферийное оборудование и оргтехнику, необходимые соединения для безопасного подключения и интеграции нового оборудования.

В отделе культуры Караидельского района отметили, что выделенная субсидия освоена муниципалитетом в полном объеме. Обновленная материально-техническая база позволит расширить спектр и повысить качество культурных услуг для жителей сел.

Торжественная презентация обновленных учреждений и нового оборудования состоится 27 октября 2026 года (0+).

Гузаль Усманова отдел культуры Караидельского района
Гузаль Усманова отдел культуры Караидельского района
Гузаль Усманова отдел культуры Караидельского района
Фото: Гузаль Усманова | отдел культуры Караидельского района
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