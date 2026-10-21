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23:07 (UTC+5), 21 Октября 2026

В Башкирии стартовал прием заявок на детский литературный конкурс

Собор русских Башкортостана объявил о проведении VI Открытого Республиканского детского литературного конкурса «Родник».

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эмблема конкурса предоставлена «Башинформу» Собором русских
Фото: эмблема конкурса | предоставлена «Башинформу» Собором русских
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Цель конкурса – развитие литературного творчества, формирование нравственной и эстетической культуры подрастающего поколения. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных и средних специальных учреждений (школ, лицеев, гимназий, колледжей), студенты вузов России в возрасте от 6 до 20 лет. 

Жанры конкурсных работ: поэзия, проза, публицистика. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:

  • I группа – младшая в номинации «Первые шаги» – дошкольники (6-7 лет) – сказка, стихотворение, рассказ; младшие школьники (8-10 лет) – сказка, стихотворение, рассказ;
  • II группа – средняя (11-15 лет) в номинации «Мир вокруг меня» по направлениям а) о тех, о ком знаю и помню (исторические личности, современники, родные и близкие); б) краски и звуки родной природы.    
  • III группа – старшая (16-20 лет) в номинации «Человек в современном мире» по направлениям а) отношение к природе; б) взаимоотношения с миром людей (история и современность); в) мир души (духовность, нравственность). 

Организаторы обращают особое внимание, что в этом году добавилась еще одна номинация вне категории: «Ф.И. Шаляпин в Уфе». Номинация посвящена 150-летию со дня рождения великого русского певца и артиста – по направлениям: 

  • а) исследования, штрихи к биографии;
  • б) рассказы, эссе, стихи, пьесы о Ф.И. Шаляпине. 

Организаторы конкурса юных писателей: РОО «Собор русских Башкортостана», Уфимское отделение Межрегионального Шаляпинского центра, редакция газеты «Вечерняя Уфа», Аксаковское отделение Международного фонда славянской письменности и культуры.

Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета в срок до 10 мая 2027 года предоставляются: заявка по установленной форме и конкурсная работа, написанная на русском языке объемом не более 20 страниц по адресу: 450005, г. Уфа,  ул. 50-летия Октября, 6/8 –  РОО «Собор русских Башкортостана», тел./факс: 8 (347) 273-90-34, 8 (347) 273-89-85, e-mail: soborrusbash@mail.ru 

По итогам конкурса определяются лауреаты и дипломанты. Награждение состоится ориентировочно 6 июня 2027 года в «Соборе русских Башкортостана».

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