В Башкирии стартовал прием заявок на детский литературный конкурс

Цель конкурса – развитие литературного творчества, формирование нравственной и эстетической культуры подрастающего поколения. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных и средних специальных учреждений (школ, лицеев, гимназий, колледжей), студенты вузов России в возрасте от 6 до 20 лет.
Жанры конкурсных работ: поэзия, проза, публицистика. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:
Организаторы обращают особое внимание, что в этом году добавилась еще одна номинация вне категории: «Ф.И. Шаляпин в Уфе». Номинация посвящена 150-летию со дня рождения великого русского певца и артиста – по направлениям:
Организаторы конкурса юных писателей: РОО «Собор русских Башкортостана», Уфимское отделение Межрегионального Шаляпинского центра, редакция газеты «Вечерняя Уфа», Аксаковское отделение Международного фонда славянской письменности и культуры.
Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета в срок до 10 мая 2027 года предоставляются: заявка по установленной форме и конкурсная работа, написанная на русском языке объемом не более 20 страниц по адресу: 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 6/8 – РОО «Собор русских Башкортостана», тел./факс: 8 (347) 273-90-34, 8 (347) 273-89-85, e-mail: soborrusbash@mail.ru
По итогам конкурса определяются лауреаты и дипломанты. Награждение состоится ориентировочно 6 июня 2027 года в «Соборе русских Башкортостана».
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