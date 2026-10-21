Модели с ОВЗ в третий раз поучаствуют в Volga Fashion Week в Уфе

24-25 октября в Уфе на республиканской площадке по адресу проспект Дружбы Народов, 45 состоится Volga Fashion Week UFA. Мероприятие станет частью федерального проекта в сфере креативных индустрий, охватывающего более 8 субъектов страны. За два предыдущих сезона неделя моды привлекла в республику более 45 модельеров и 460 моделей из восьми регионов России и двух зарубежных стран — Беларуси и Сербии.

В каждом из показов организаторы работают с общепринятыми представлениями о моде и приглашают на подиум людей с ограниченными возможностями здоровья. В осеннем показе примут участие пять инклюзивных моделей, которые представят коллекции одежды, находясь в инвалидном кресле. Среди них — Сулпан Байгалина, развивающая инклюзивный туризм в Уфе и республике, художница Диана Хведелидзе, чемпионка России по паралимпийскому плаванию Земфира Сулейманова и поэтесса Мария Незамдинова.

Генеральный продюсер Volga Fashion Week UFA Олеся Шарифуллина отметила, что проект является мостом между разными городами и странами, а участие инклюзивных моделей меняет представления о моде и привлекает внимание к талантливым моделям и дизайнерам.

В программе показов — коллекции дизайнеров из разных городов России. Свои работы представят модельеры из Екатеринбурга, Набережных Челнов и Тюмени, в том числе бренды вечерней, повседневной и детской одежды. Уфимские дизайнеры также примут участие: зрители увидят коллекции платьев для никаха и образов для современных мусульманок, а также одежду с башкирской айдентикой.

25 октября пройдет деловая программа, на которой представители креативных индустрий смогут обменяться опытом и найти новые форматы взаимодействия. Среди спикеров — основатель Всероссийского сообщества стилистов Таня Тильча, профессиональный стилист Натали Федорова, дизайнер и преподаватель Селена Сафарова. На панельной дискуссии эксперты вместе с создателями медиаконтента обсудят новые способы взаимодействия бренда и аудитории.

Директор Volga Fashion Week UFA Линар Шарифуллин рассказал, что в планах команды — утвердить статус Башкортостана как региона, где регулярно проводятся мероприятия индустрии моды федерального масштаба, и построить сообщество реальных креативных индустрий общероссийской значимости вне столиц.

Стиль осеннего показа 24 октября — отсылки к готике, венецианскому стилю и этнической эстетике. Дресс-код — любое сочетание красного и черного, организаторы призывают гостей добавить в образ перчатки, маску или другие венецианские элементы. С 10.00 до 20.00 на площадке будет работать маркет локальных брендов со свободным входом.

В летнем показе Volga Fashion Week UFA в качестве модели участвовала корреспондент «Башинформа» Дарья Касьянова. В своем репортаже она рассказала, сколько труда стоит за каждым шагом манекенщицы.

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