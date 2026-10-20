В Башкирии несколько выявленных памятников получили охранный статус

Это «Кресто-Воздвиженская церковь», расположенная на улице Лесопильной, 2; «Дом жилой» по улице Трактовой, 24 и «Дом жилой» по улице Урицкого, 16.
Для памятника подготовлен подробный отчёт, в котором собраны исчерпывающие и актуальные сведения: описание объекта, архивные и библиографические данные, географические координаты, детальное описание прохождения границ, а также иллюстративные материалы.
Документы также регламентируют режим использования объектов. На территории объекта установлен ряд запретов:
- строительство объектов капитального строительства;
- проведение земляных, мелиоративных и иных аналогичных работ;
- применение технологий, создающих динамические нагрузки на объект;
- установка киосков, павильонов и навесов;
- засорение территории, а также уничтожение объекта или его частей.
При этом допускается:
- проведение работ по сохранению объекта и обеспечению его функционирования;
- озеленение и благоустройство территории;
- ремонт и реконструкция дорог при условии, что они не нарушают целостность памятника.
Утверждённые характеристики позволят обеспечить сохранность памятника архитектуры и прилегающей к нему территории, отметили в ведомстве.
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