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16:05 (UTC+5), 18 Октября 2026

Ушел из жизни башкирский писатель Ядкар Баширов

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Танзиля Давлетбердина предоставлено Союзом писателей РБ
Фото: Танзиля Давлетбердина | предоставлено Союзом писателей РБ
Инсаф Хужабирганов

На 85-м году ушел из жизни башкирский писатель, заслуженный работник культуры РБ Ядкар Баширов. Об этом «Башинформу» сообщили в Союзе писателей Башкирии.

Ядкар Баширов — башкирский писатель, историк, кандидат социологических наук, краевед, автор научных и научно-популярных работ, лауреат литературной премии имени Баязита Бикбая.

Он родился 11 июня 1942 года в деревне Аллабердино Куюргазинского района. Трудовую деятельность начал слесарем МТС. После службы в рядах Советской армии в 1970 году окончил Челябинский политехнический институт. Работал на заводе «Автонормаль» города Белебея. С 1976 года жил в городе Набережные Челны. Долгие годы занимал руководящие посты на крупнейших предприятиях Татарстана.

Прощание с Ядкаром Башировым состоится 19 октября в 12.00 в деревне Мураптал Куюргазинского района.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Ядкара Ахатовича. 

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