Ушел из жизни башкирский писатель Ядкар Баширов

На 85-м году ушел из жизни башкирский писатель, заслуженный работник культуры РБ Ядкар Баширов. Об этом «Башинформу» сообщили в Союзе писателей Башкирии.
Ядкар Баширов — башкирский писатель, историк, кандидат социологических наук, краевед, автор научных и научно-популярных работ, лауреат литературной премии имени Баязита Бикбая.
Он родился 11 июня 1942 года в деревне Аллабердино Куюргазинского района. Трудовую деятельность начал слесарем МТС. После службы в рядах Советской армии в 1970 году окончил Челябинский политехнический институт. Работал на заводе «Автонормаль» города Белебея. С 1976 года жил в городе Набережные Челны. Долгие годы занимал руководящие посты на крупнейших предприятиях Татарстана.
Прощание с Ядкаром Башировым состоится 19 октября в 12.00 в деревне Мураптал Куюргазинского района.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Ядкара Ахатовича.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.