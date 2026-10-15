Представители Башкирии вошли в оргкомитет по празднованию 150-летия Тукая

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова вошли в организационный комитет, который будет заниматься подготовкой и проведением мероприятий к 150-летию поэта Габдуллы Тукая. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Также в состав комитета включили помощника Президента страны Владимира Мединского, министра культуры РФ Ольгу Любимову, главу Российского книжного союза Сергея Степашина, худрука Московского театра имени Чехова Константина Хабенского, гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова и других.
Напомним, масштабные празднества в честь 150-летия Габдуллы Тукая пройдут на федеральном уровне в 2036 году. За 26 лет своей жизни знаменитый поэт успел создать не просто огромное творческое наследие в стихах, сказках, переводах, но и повлиять на все поколение современников и тех литераторов, которые шли за ним.
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