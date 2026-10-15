Осенний показ Volga Fashion Week UFA пройдет в венецианском стиле

24 и 25 октября в Уфе состоится Всероссийская неделя моды Volga Fashion Week. Осенний показ объединит представителей креативных индустрий на площадке по проспекту Дружбы Народов, 45.
Кураторы обещают особую атмосферу: готико-венецианский стиль с элементами этники. Дресс-код для гостей — любое сочетание красного и черного. Организаторы предлагают поддержать настроение таинственности, добавив в образ перчатки, маску или другие венецианские аксессуары.
Важной частью показа остается инклюзивность: в каждом мероприятии Volga Fashion Week UFA участвуют модели с ограниченными возможностями здоровья.
«Для нас важно, чтобы национальный код не терялся, но для любой культурной индустрии важен синтез, движение вперед и творческие эксперименты. На осеннем показе мы хотим добавить сезонные краски, больше корсетных коллекций, перчатки, бархат, маски, кружево — и соединить эту готическую осеннюю историю с этнокультурой», — делится генеральный продюсер Volga Fashion Week UFA Олеся Шарифуллина.
На подиуме представят коллекции российские дизайнеры. Участие подтвердила Марьям Ярмиева из Екатеринбурга с женственными платьями с кружевом. Бренд SAMIYA покажет мусульманскую одежду: платья на никах, закрытые свадебные наряды, традиционные башкирские костюмы и аксессуары.
Этническую коллекцию представит ГУП «Башкирские художественные промыслы „Агидель“». Зрители увидят башкирскую вышивку, роспись по ткани, изделия из войлока и этнические паттерны.
Также выступит артист AZAGIR (Айзат Загиров) — поп- и R& B-исполнитель из Татарстана.
Во второй день пройдет закрытая деловая программа — нетворкинг для стилистов, дизайнеров, руководителей брендов и модельеров. Одним из спикеров станет Татьяна Тильча, руководитель Всероссийского сообщества стилистов.
«В планах нашей команды утвердить статус Республики Башкортостан как региона, где регулярно проводятся мероприятия индустрии моды федерального масштаба», — рассказал исполнительный директор Volga Fashion Week UFA Линар Шарифуллин.
В летнем показе Volga Fashion Week UFA в качестве модели участвовала корреспондент «Башинформа» Дарья Касьянова. В своем репортаже она рассказала, сколько труда стоит за каждым шагом манекенщицы.
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