Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
11:51 (UTC+5), 15 Октября 2026

Осенний показ Volga Fashion Week UFA пройдет в венецианском стиле

Организаторы предлагают поддержать настроение таинственности, добавив в образ перчатки, маску или другие венецианские аксессуары.

Добавить в предпочтительные источники Google
Дарья Касьянова «Башинформ»
Фото: Дарья Касьянова | «Башинформ»
Дарья Касьянова
Журналист

24 и 25 октября в Уфе состоится Всероссийская неделя моды Volga Fashion Week. Осенний показ объединит представителей креативных индустрий на площадке по проспекту Дружбы Народов, 45.

Кураторы обещают особую атмосферу: готико-венецианский стиль с элементами этники. Дресс-код для гостей — любое сочетание красного и черного. Организаторы предлагают поддержать настроение таинственности, добавив в образ перчатки, маску или другие венецианские аксессуары.

Важной частью показа остается инклюзивность: в каждом мероприятии Volga Fashion Week UFA участвуют модели с ограниченными возможностями здоровья.

«Для нас важно, чтобы национальный код не терялся, но для любой культурной индустрии важен синтез, движение вперед и творческие эксперименты. На осеннем показе мы хотим добавить сезонные краски, больше корсетных коллекций, перчатки, бархат, маски, кружево — и соединить эту готическую осеннюю историю с этнокультурой», — делится генеральный продюсер Volga Fashion Week UFA Олеся Шарифуллина.

На подиуме представят коллекции российские дизайнеры. Участие подтвердила Марьям Ярмиева из Екатеринбурга с женственными платьями с кружевом. Бренд SAMIYA покажет мусульманскую одежду: платья на никах, закрытые свадебные наряды, традиционные башкирские костюмы и аксессуары.

Этническую коллекцию представит ГУП «Башкирские художественные промыслы „Агидель“». Зрители увидят башкирскую вышивку, роспись по ткани, изделия из войлока и этнические паттерны.

Также выступит артист AZAGIR (Айзат Загиров) — поп- и R& B-исполнитель из Татарстана.

Во второй день пройдет закрытая деловая программа — нетворкинг для стилистов, дизайнеров, руководителей брендов и модельеров. Одним из спикеров станет Татьяна Тильча, руководитель Всероссийского сообщества стилистов.

«В планах нашей команды утвердить статус Республики Башкортостан как региона, где регулярно проводятся мероприятия индустрии моды федерального масштаба», — рассказал исполнительный директор Volga Fashion Week UFA Линар Шарифуллин.

В летнем показе Volga Fashion Week UFA в качестве модели участвовала корреспондент «Башинформа» Дарья Касьянова. В своем репортаже она рассказала, сколько труда стоит за каждым шагом манекенщицы.

0+

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru