В Уфе отменили концерт заслуженного артиста РБ Егора Крида

В Уфе отменили концерт заслуженного артиста Республики Башкортостан Егора Крида, который должен был состояться 21 октября на «Уфа-Арене». Как сообщают организаторы, компания «Артлайф», отменили выступления артиста также в Астрахани и Нижнекамске. Причиной называют проблему с «техническими условиями», из-за которых шоу певца не смогли бы провести в полном объёме.

Сам Егор Крид в своем телеграм-канале прокомментировал отмену концертов, выразив разочрование.

«Я сильно расстроен, так же, как и вы, а может даже больше. Мы так заряжены с командой, каждый день улучшаем наше шоу», - написал артист.

Напомним, в октябре 2025 года Егору Криду присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».