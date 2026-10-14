В Башкирии стартует конкурс актерской песни памяти Фидана Гафарова

Союз театральных деятелей Башкирии объявил о старте приёма заявок на участие в республиканском конкурсе «Актёрская песня — 2026», посвящённом памяти выдающегося артиста Фидана Гафарова. Мероприятие призвано поддержать развитие жанра актёрской песни, раскрыть творческий потенциал исполнителей и сохранить художественные традиции, связанные с творческим наследием мастера.

К участию приглашаются актёры и театральные деятели профессиональных государственных, муниципальных и частных театров, а также студенты театральных факультетов и отделений учебных заведений культуры и искусства республики.

Конкурсная программа предусматривает две номинации: сольное исполнение произведений профессиональных композиторов, народных песен либо песен собственного сочинения и сольное исполнение произведений из репертуара Фидана Гафарова.

Участники могут подать заявку на одну или обе номинации, представив не более одной песни в каждой. Выступления допускаются на русском, башкирском или татарском языках. Формат исполнения — «живой» аккомпанемент, фонограмма «минус» или а капелла. Обязательны сценические костюмы, продолжительность номера — не более 7 минут.

Жюри будет учитывать исполнительское мастерство, визуальную эстетику номера, сценическую культуру и оригинальность художественной подачи.

Сам конкурс состоится 9 ноября в Доме Актёра имени Бедер Юсуповой.

Заявки принимаются до 26 октября включительно по электронной почте stdrd2018@mail.ru с обязательной пометкой «Конкурс "Актёрская песня"».

По итогам конкурса жюри определит обладателя Гран-при, а также лауреатов I, II и III мест. Победители получат дипломы отделения Союза театральных деятелей. Один из победителей — член СТД РФ — получит возможность участия в проекте СТД РФ «Творческая командировка». Также предусмотрены специальные призы.