От Вивальди до Nirvana: как 3000 свечей осветили «Мировые хиты» в Уфе

Живой оркестр и теплый, чуть подрагивающий свет свечей погрузили зал в состояние, когда между зрителем и музыкой исчезла дистанция. Здесь звучали известные композиции, которые стали частью жизни каждого из нас: под них мы влюблялись, провожали близких, сдавали экзамены или просто смотрели в окно дождливым вечером.
Оркестр начал с неоклассики Людовико Эйнауди, но уже через несколько минут зрители вздрогнули от первых, узнаваемых с ноты аккордов из кинофильма «Амели» Яна Тирсена.
«Я шел сюда специально ради „Smells Like Teen Spirit“ Nirvana, — поделился с журналистом „Башиноформа“ 22-летний уфимец Тимур. — Это было красиво: мощно, местами тяжеловато, но так эмоционально. Скрипки и виолончели, гитары, саксофон — до мурашек».
Программа Lumisfera — это музыкальный пазл, где нет ни одного случайного элемента. Пронзительная тема из «Амели» соседствовала с эпическим «Гладиатором» Ханса Циммера и узнаваемой композицией Game of Thrones Рамина Джавади, а следом, без паузы и под аплодисменты, в зал врывались Леди Гага и Адель.
«Я выгорел на работе так, что перестал чувствовать хоть что-то, кроме усталости. На „Мировые хиты“ вытащила девушка. Смотрел на свечи, погрузился в знакомые композиции Ханса Циммера и Вивальди. Звук плотный, объемный, обволакивающий. В какой-то момент поймал себя на том, что сижу с закрытыми глазами и впервые за несколько месяцев расслабился. Спасибо этому музыкальному проекту за перезагрузку», — высказался 27-летний Андрей.
Подарком ко Дню Республики Башкортостан стало произведение, которое связано с культурой региона, «Ҡышкы романс» Рима Хасанова и номер с национальным танцем. Башкирские мотивы органично вписались в европейскую симфоническую традицию: зал поблагодарил музыкантов за этот сюрприз бурными аплодисментами.
«Казалось, что формат „при свечах“ — это просто красивая обертка. Но то, что я услышала в зале, перевернуло мои представления. Это был не просто концерт, а глубокая терапия звуком. Вышла из зала с абсолютно пустой головой и наполненным сердцем. Обязательно пойду снова, когда приедут с новой программой», — сказала после концерта 45-летняя Кристина.
Это был не просто концерт. Это было путешествие по нашему общему прошлому, собранное из мелодий, которые никогда не стареют. Lumisfera оставила Уфе редкое послевкусие — чувство, что на полтора часа зрители стали одной семьей, объединенной мелодиями, которые они когда-то считали только своими.
Генеральный продюсер Lumisfera Артём Миронов ранее отмечал, что у великой музыки нет возраста.
«Всегда интересно наблюдать, как время проверяет музыку. Одни песни исчезают через сезон, а другие спустя тридцать, сорок или пятьдесят лет по-прежнему собирают полные залы. У великой музыки вообще нет возраста, — подчеркнул Артём Миронов. — Именно из такой музыки и родилась программа „Мировые хиты“ от Lumisfera. Когда Queen, Nirvana, Linkin Park начинают звучать вместе с живым оркестром, понимаешь, что у настоящих произведений есть редкое свойство — они никогда не становятся прошлым. Просто в какой-то момент они становятся частью жизни следующего поколения».
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