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Репортаж
23:40 (UTC+5), 11 Октября 2026

От Вивальди до Nirvana: как 3000 свечей осветили «Мировые хиты» в Уфе

В День республики в конгресс-холле «Торатау» прошел концерт-событие «Мировые хиты при свечах» федерального культурного проекта Lumisfera.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Живой оркестр и теплый, чуть подрагивающий свет свечей погрузили зал в состояние, когда между зрителем и музыкой исчезла дистанция. Здесь звучали известные композиции, которые стали частью жизни каждого из нас: под них мы влюблялись, провожали близких, сдавали экзамены или просто смотрели в окно дождливым вечером.

Оркестр начал с неоклассики Людовико Эйнауди, но уже через несколько минут зрители вздрогнули от первых, узнаваемых с ноты аккордов из кинофильма «Амели» Яна Тирсена.

«Я шел сюда специально ради „Smells Like Teen Spirit“ Nirvana, — поделился с журналистом „Башиноформа“ 22-летний уфимец Тимур. — Это было красиво: мощно, местами тяжеловато, но так эмоционально. Скрипки и виолончели, гитары, саксофон — до мурашек».
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
1 из 7

Программа Lumisfera — это музыкальный пазл, где нет ни одного случайного элемента. Пронзительная тема из «Амели» соседствовала с эпическим «Гладиатором» Ханса Циммера и узнаваемой композицией Game of Thrones Рамина Джавади, а следом, без паузы и под аплодисменты, в зал врывались Леди Гага и Адель.

«Я выгорел на работе так, что перестал чувствовать хоть что-то, кроме усталости. На „Мировые хиты“ вытащила девушка. Смотрел на свечи, погрузился в знакомые композиции Ханса Циммера и Вивальди. Звук плотный, объемный, обволакивающий. В какой-то момент поймал себя на том, что сижу с закрытыми глазами и впервые за несколько месяцев расслабился. Спасибо этому музыкальному проекту за перезагрузку», — высказался 27-летний Андрей.
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
1 из 7

Подарком ко Дню Республики Башкортостан стало произведение, которое связано с культурой региона, «Ҡышкы романс» Рима Хасанова и номер с национальным танцем. Башкирские мотивы органично вписались в европейскую симфоническую традицию: зал поблагодарил музыкантов за этот сюрприз бурными аплодисментами.

«Казалось, что формат „при свечах“ — это просто красивая обертка. Но то, что я услышала в зале, перевернуло мои представления. Это был не просто концерт, а глубокая терапия звуком. Вышла из зала с абсолютно пустой головой и наполненным сердцем. Обязательно пойду снова, когда приедут с новой программой», — сказала после концерта 45-летняя Кристина.

Это был не просто концерт. Это было путешествие по нашему общему прошлому, собранное из мелодий, которые никогда не стареют. Lumisfera оставила Уфе редкое послевкусие — чувство, что на полтора часа зрители стали одной семьей, объединенной мелодиями, которые они когда-то считали только своими.

Генеральный продюсер Lumisfera Артём Миронов ранее отмечал, что у великой музыки нет возраста.

«Всегда интересно наблюдать, как время проверяет музыку. Одни песни исчезают через сезон, а другие спустя тридцать, сорок или пятьдесят лет по-прежнему собирают полные залы. У великой музыки вообще нет возраста, — подчеркнул Артём Миронов. — Именно из такой музыки и родилась программа „Мировые хиты“ от Lumisfera. Когда Queen, Nirvana, Linkin Park начинают звучать вместе с живым оркестром, понимаешь, что у настоящих произведений есть редкое свойство — они никогда не становятся прошлым. Просто в какой-то момент они становятся частью жизни следующего поколения».
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
1 из 3
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