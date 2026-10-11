От Вивальди до Nirvana: как 3000 свечей осветили «Мировые хиты» в Уфе

Живой оркестр и теплый, чуть подрагивающий свет свечей погрузили зал в состояние, когда между зрителем и музыкой исчезла дистанция. Здесь звучали известные композиции, которые стали частью жизни каждого из нас: под них мы влюблялись, провожали близких, сдавали экзамены или просто смотрели в окно дождливым вечером.

Оркестр начал с неоклассики Людовико Эйнауди, но уже через несколько минут зрители вздрогнули от первых, узнаваемых с ноты аккордов из кинофильма «Амели» Яна Тирсена.

«Я шел сюда специально ради „Smells Like Teen Spirit“ Nirvana, — поделился с журналистом „Башиноформа“ 22-летний уфимец Тимур. — Это было красиво: мощно, местами тяжеловато, но так эмоционально. Скрипки и виолончели, гитары, саксофон — до мурашек».