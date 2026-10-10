В Башкирии утвердили границы памятника «І Тулубаевские курганы»

Для памятника подготовлен подробный отчёт, в котором собраны исчерпывающие и актуальные сведения: описание объекта, архивные и библиографические данные, географические координаты, детальное описание прохождения границ, а также иллюстративные материалы.
- Тулубаевские курганы - не просто археологический объект, а важный источник знаний о культуре древнего населения нашего региона, - отметили в ведомстве. - Памятник обладает большой научной и историко‑культурной ценностью: он позволяет заглянуть в далёкое прошлое и лучше понять, как жили люди на этой земле много веков назад.
Памятник был открыт ещё в 1969 году археологом Анатолием Пшеничнюком. Сведения о нём вошли в научно‑справочное издание «Археологическая карта Башкирии» (Уфа, 1976).
По данным отчёта Пшеничнюка, это одиночный курган диаметром 12 метров и высотой 50 сантиметров. В центре - небольшая впадина, а на поверхности заметно множество мелких камней.
В 2026 году памятник обследовали специалисты ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа» в рамках плана научно‑исследовательских работ. Это ещё раз подчёркивает, насколько важно продолжать изучать и беречь наше наследие - каждая деталь помогает восстановить историческую картину и сохранить память о прошлом для будущих поколений.
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