Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
Эксклюзив
08:15 (UTC+5), 10 Октября 2026

Фильм из Башкирии о писателе Михаиле Чванове стал лауреатом кинофестиваля

Фильм тележурналиста Зили Баймурзиной из цикла «Мосты» о народном писателе Башкортостана Михаиле Чванове стал лауреатом Всероссийского фестиваля документального кино «Небесный град и земное Отечество – 2026».

Добавить в предпочтительные источники Google
Айнур Ибрагимов предоставлено "Башинформу"
Фото: Айнур Ибрагимов | предоставлено "Башинформу"
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

26–27 сентября в Можайске в 21-й раз прошёл уникальный фестиваль «Бородинская осень», организованный Всемирным Русским Народным Собором, Союзом писателей России и Центром Федора Ушакова.

В этом году форум посвятили Году единства народов России. Фестиваль объединяет деятелей культуры, искусства, науки и духовенства из многих городов России и ближнего зарубежья вокруг тем патриотизма, исторической памяти и сохранения традиций. Гости и творческие коллективы приехали из Москвы, Республики Беларусь, Луганской Народной Республики, а также из Вологды, Рязани, Тулы, Пензы, Твери и других российских городов.

В рамках культурного форума также прошел фестиваль документального кино «Небесный град и земное Отечество». Лауреатом масштабного кинофорума признан фильм БСТ «Мосты. Михаил Чванов» (автор сценария Зиля Баймурзина, режиссер Айнур Ибрагимов)

«Наша творческая команда благодарна жюри за то, что наш труд был замечен и высоко оценен профессионалами и коллегами из числа участников кинофестиваля, — поделилась впечатлениями c журналистом „Башинформа“ автор фильма Зиля Баймурзина. - И особая благодарность герою картины Михаилу Андреевичу Чванову, Человеку с огромной нравственной силой, чистотой веры, писателю с оголенным сердцем и открытой душой,  который полностью доверился нам и поддержал все самые смелые и дерзкие эксперименты съемочной группы».

Фильм «Мосты» — о светлой энергии, человеколюбии, подвижничестве выдающегося русского писателя Михаила Андреевича Чванова. По его инициативе и непосредственном участии в 1991 году был открыт Мемориальный дом-музей Аксакова в Уфе. 34 года назад он при поддержке руководства республики основал Аксаковский фонд. Благодаря фонду были учреждены Всероссийская литературная премия им. С. Т. Аксакова, Аксаковская гимназия в Уфе; создан широко известный Аксаковский историко-культурный центр «Надеждино», в котором отстроен разрушенный храм во имя великомученика Димитрия Солунского, восстановлена Аксаковская усадьба, в которой ныне расположен второй в республике музей семьи Аксаковых, памятник С. Т. Аксакову, воскресная школа для детей.

Айнур Ибрагимов предоставлено "Башинформу"
Айнур Ибрагимов предоставлено "Башинформу"
Айнур Ибрагимов предоставлено "Башинформу"
Айнур Ибрагимов предоставлено "Башинформу"
Фото: Айнур Ибрагимов | предоставлено "Башинформу"
1 из 4
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru