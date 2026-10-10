Фильм из Башкирии о писателе Михаиле Чванове стал лауреатом кинофестиваля

26–27 сентября в Можайске в 21-й раз прошёл уникальный фестиваль «Бородинская осень», организованный Всемирным Русским Народным Собором, Союзом писателей России и Центром Федора Ушакова.

В этом году форум посвятили Году единства народов России. Фестиваль объединяет деятелей культуры, искусства, науки и духовенства из многих городов России и ближнего зарубежья вокруг тем патриотизма, исторической памяти и сохранения традиций. Гости и творческие коллективы приехали из Москвы, Республики Беларусь, Луганской Народной Республики, а также из Вологды, Рязани, Тулы, Пензы, Твери и других российских городов.

В рамках культурного форума также прошел фестиваль документального кино «Небесный град и земное Отечество». Лауреатом масштабного кинофорума признан фильм БСТ «Мосты. Михаил Чванов» (автор сценария Зиля Баймурзина, режиссер Айнур Ибрагимов)

«Наша творческая команда благодарна жюри за то, что наш труд был замечен и высоко оценен профессионалами и коллегами из числа участников кинофестиваля, — поделилась впечатлениями c журналистом „Башинформа“ автор фильма Зиля Баймурзина. - И особая благодарность герою картины Михаилу Андреевичу Чванову, Человеку с огромной нравственной силой, чистотой веры, писателю с оголенным сердцем и открытой душой, который полностью доверился нам и поддержал все самые смелые и дерзкие эксперименты съемочной группы».

Фильм «Мосты» — о светлой энергии, человеколюбии, подвижничестве выдающегося русского писателя Михаила Андреевича Чванова. По его инициативе и непосредственном участии в 1991 году был открыт Мемориальный дом-музей Аксакова в Уфе. 34 года назад он при поддержке руководства республики основал Аксаковский фонд. Благодаря фонду были учреждены Всероссийская литературная премия им. С. Т. Аксакова, Аксаковская гимназия в Уфе; создан широко известный Аксаковский историко-культурный центр «Надеждино», в котором отстроен разрушенный храм во имя великомученика Димитрия Солунского, восстановлена Аксаковская усадьба, в которой ныне расположен второй в республике музей семьи Аксаковых, памятник С. Т. Аксакову, воскресная школа для детей.