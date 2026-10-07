Как в Башкирии отметят День курая

День курая в этом году отмечается серией мероприятий, сообщили в пресс-службе минкультуры. 6 октября на базе детских школ искусств Уфы состоялись мастер-классы по игре на башкирских народных музыкальных инструментах в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России».

7 октября в Культурном центре «Атайсал» Республиканского центра народного творчества проходит Межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая Дню курая в Республике Башкортостан и 135-летию со дня рождения выдающегося кураиста Юмабая Исянбаева. В программе предусмотрены пленарная сессия, выставка Музея имени Юмабая Исянбаева (Хайбуллинский район республики), тематические выставки и мастер-классы по игре на башкирских народных музыкальных инструментах. Завершится конференция официальным пополнением рядов Союза кураистов Республики Башкортостан: будущие хранители традиций получат свои первые удостоверения.

8 октября Национальный музей Республики Башкортостан приглашает в музейную гостиную «Курай – древний голос Урала», приуроченную ко Дню курая. В рамках встречи с башкирским деятелем культуры, фольклористом и кураистом, членом Союза кураистов РБ Юлаем Гайнетдиновым гости смогут услышать рассказы о традициях исполнения на курае, ознакомиться с историей уникального музыкального инструмента, его значением в башкирском фольклоре и традиционной культуре, а также с растением, давшим ему имя. Особое внимание будет уделено роли курая как неотъемлемой части духовного наследия и культурной идентичности башкирского народа. Из фондов Национального музея будут представлены уникальные книжные издания: публикации о музыкальной культуре башкир, нотные записи мелодий курая и другие артефакты.

9 октября в Государственном концертном зале «Башкортостан» Государственный ансамбль кураистов Республики Башкортостан представит праздничную программу. В нее вошли произведения различных жанров: башкирские народные песни, современные музыкальные композиции, а также танцевальные мелодии. Особое место в репертуаре отведено импровизациям на основе традиционных мелодий, демонстрирующим глубину и выразительность звучания курая. В концерте примут участие ведущие исполнители: певцы‑кураисты Азамат Зиннатуллин, Шамиль Кусямишев, Венер Елкибаев, Зуфар Атангулов, Фаиз Шарипов и Нурзия Сабитова, а также танцор‑кураист Айдар Исхаков.

Художественный руководитель коллектива Азат Аиткулов – заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалер ордена Салавата Юлаева. Музыкальное руководство осуществляет Мурат Джанизаков – заслуженный артист РБ.

Напомним, в 2018 году курай зарегистрирован в качестве территориального бренда Башкортостана, успешно действует Союз кураистов РБ, проводятся мастер-классы и конкурсы среди исполнителей, обучение ведётся в школах искусств, средних учебных заведениях и Уфимском государственном институте искусств. В 2024 году для сохранения и развития уникального искусства игры на курае начал работу Государственный ансамбль кураистов РБ. Объект нематериального культурного наследия Республики Башкортостан «технология изготовления курая» включён в «Антологию народной культуры», а в 2025 году «Народный духовой музыкальный инструмент курай – технология изготовления» внесён в Государственную информационную систему «Федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации».