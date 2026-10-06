Спектакль Башкирского театра заслужил высокие оценки фестиваля «Федерация»

4 октября театр показал спектакль «Не успела сказать “Люблю”» по произведению Гульсиры Гиззатуллиной в постановке Айрата Абушахманова. После показа состоялось обсуждение спектакля, где коллегия критиков фестиваля высоко оценила режиссёрскую работу, актёрский ансамбль и художественное решение темы войны.
Так, театровед, театральный критик, председатель Союза театральных деятелей Республики Калмыкия Владимир Стаценко назвал творчество Айрата Абушахманова одним из заметных явлений современного национального театра:
«Абушахманов — это уже бренд, то есть больше, чем просто режиссёр. И огромная благодарность за то, что в национальном театральном движении есть именно такой вектор, вектор вашего театра. Вы идёте в ту сторону, в которую нам всем бы хотелось, чтобы двигался национальный театр. Сегодня в этом спектакле всё то, что отвечает понятию национального театра: и история, и язык, и безупречно вплетённые национальные характеры, нравы, миропонимание — то есть всё это сегодня здесь было. Здесь настолько существует всё в гармонии, просто в бешеной гармонии, и ничего абсолютно не выбивается».
Председатель коллегии критиков фестиваля, театровед, доктор искусствоведения, профессор Елена Дунаева отметила прежде всего выбор материала и нестандартное художественное решение темы войны.
«Нетривиальная совершенно история. Вы нашли замечательного автора, оригинальный текст. Это очень трудно поставить неформальный спектакль о войне. У вас получился», – сказала Елена Дунаева.
Сильное эмоциональное впечатление спектакль произвёл и на театроведа, театрального критика, кандидата искусствоведения, помощника директора по творческим вопросам Государственного академического Малого театра России Ярослава Седова:
«С одной стороны, нам хотелось бы с вами не расставаться и говорить бесконечно, потому что вы всех нас захватили. И, конечно, я думаю, что вряд ли у кого-то здесь слёзы не полились. Слова восторга от того, как она преображается буквально не платком, не сменой костюма, а на глазах — сменой состояния, которое доходит до каждого, до сердца, и никого не может здесь оставить равнодушным. Точнейшая работа, точнейшее попадание, точнейшее произведение исполнительного искусства».
Театровед, театральный критик, руководитель литературно-драматургической части Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова Нина Монова увидела в постановке соединение личной человеческой исповеди и многоголосия.
«Это очень точная, цельная такая работа. Мне кажется, что Айрат и все участники спектакля благодаря, конечно, автору этого удивительного произведения нашли возможность рассказать об этой любви невероятной и при этом передать весь ужас войны и то, насколько это невыносимо — вот это состояние человеческое», — сказала Нина Монова.
Высокую оценку спектакль получил и от других представителей профессионального театрального сообщества. Театровед, театральный критик, эксперт Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Екатерина Морозова назвала постановку тончайшей работой и важным высказыванием. Она особенно подчеркнула способность спектакля через национальную историю говорить на универсальном языке:
«Я ещё более глубоко испытала чувство сопричастности с вашей историей. Она очень башкирская, но, с другой стороны, она настолько общечеловеческая. Она выходит за границы конкретного места. Она про вас, но она и про нас».
Российский театральный режиссёр и актёр Леонид Алимов отметил сложность выбранного театром способа разговора о войне:
«Сложнейшая задача — сделать без ружья, пушек, барабанной дроби пронзительный спектакль, чтобы было жалко всех. Отдельное спасибо Азамату Гафарову за роль немецкого посла, что без лишнего жима, напора, расставления знаков и ударений. Теперь мы знаем, на кого ориентироваться, чтобы играть на трёх языках. Спасибо вам, вы потрясающая труппа. И просто какое счастье, что существуют фестивали, где можно посмотреть спектакли из разных уголков России».
«Есть момент счастья, есть момент ощущения какого-то высшего смысла, и есть момент такой гордости, что моя башкирская половина бьёт в грудь и говорит, что я тоже с ними. Я тоже. Я тоже часть их. Спасибо вам за момент чувства гармонии, чувства подлинного театра», — отметил театральный деятель, эксперт «Золотой маски», главный режиссёр Ульяновского театра драмы имени И.А. Гончарова Искандер Сакаев.
Для Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури это уже третье участие во Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». В 2019 году Башдрам представил в Грозном спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной, в 2024 году — «Бурёнушку» по произведению Тансулпан Гариповой.
В этом году в фестивальную программу вошёл спектакль «Не успела сказать “Люблю”» — постановка о любви, памяти, войне и человеческой судьбе. Ранее спектакль также вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Профессиональное обсуждение в Грозном показало, что национальная природа спектакля не ограничивает его рамками одной культуры. Как точно сформулировала Екатерина Морозова: «Она очень башкирская. Но, с другой стороны, она настолько общечеловеческая. Она про вас, но она и про нас».
Ранее мы писали, что театральные деятели Башкирии смогут стажироваться в лучших театрах России.
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