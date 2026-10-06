Спектакль Башкирского театра заслужил высокие оценки фестиваля «Федерация»

Высокую оценку спектакль получил и от других представителей профессионального театрального сообщества. Театровед, театральный критик, эксперт Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Екатерина Морозова назвала постановку тончайшей работой и важным высказыванием. Она особенно подчеркнула способность спектакля через национальную историю говорить на универсальном языке:

«Я ещё более глубоко испытала чувство сопричастности с вашей историей. Она очень башкирская, но, с другой стороны, она настолько общечеловеческая. Она выходит за границы конкретного места. Она про вас, но она и про нас».

Российский театральный режиссёр и актёр Леонид Алимов отметил сложность выбранного театром способа разговора о войне:

«Сложнейшая задача — сделать без ружья, пушек, барабанной дроби пронзительный спектакль, чтобы было жалко всех. Отдельное спасибо Азамату Гафарову за роль немецкого посла, что без лишнего жима, напора, расставления знаков и ударений. Теперь мы знаем, на кого ориентироваться, чтобы играть на трёх языках. Спасибо вам, вы потрясающая труппа. И просто какое счастье, что существуют фестивали, где можно посмотреть спектакли из разных уголков России».

«Есть момент счастья, есть момент ощущения какого-то высшего смысла, и есть момент такой гордости, что моя башкирская половина бьёт в грудь и говорит, что я тоже с ними. Я тоже. Я тоже часть их. Спасибо вам за момент чувства гармонии, чувства подлинного театра», — отметил театральный деятель, эксперт «Золотой маски», главный режиссёр Ульяновского театра драмы имени И.А. Гончарова Искандер Сакаев.

Для Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури это уже третье участие во Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». В 2019 году Башдрам представил в Грозном спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной, в 2024 году — «Бурёнушку» по произведению Тансулпан Гариповой.

В этом году в фестивальную программу вошёл спектакль «Не успела сказать “Люблю”» — постановка о любви, памяти, войне и человеческой судьбе. Ранее спектакль также вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Профессиональное обсуждение в Грозном показало, что национальная природа спектакля не ограничивает его рамками одной культуры. Как точно сформулировала Екатерина Морозова: «Она очень башкирская. Но, с другой стороны, она настолько общечеловеческая. Она про вас, но она и про нас».

Ранее мы писали, что театральные деятели Башкирии смогут стажироваться в лучших театрах России.