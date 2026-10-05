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12:44 (UTC+5), 05 Октября 2026

В Уфу на джазовый фестиваль приехала певица из Нигерии JANCY

В Башкирской госфилармонии имени Хусаина Ахметова прошел VI Международный джазовый фестиваль «Осенний джем».

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Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Фото: Ляйсан Минниханова | пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Нигерийская певица Дженси впервые прилетела в Россию. Уфимская публика услышала в её исполнении канонические Feeling Good, Summertime, Autumn Leaves, а также сочинения самой певицы. 

– Искренне надеюсь, что концерт будет очень интересным: я буду исполнять и джазовые стандарты, и мои собственные композиции, – рассказала Дженси перед концертом. – В Уфе я впервые, вообще впервые в России – это третий город вашей страны, где я выступаю (певица выступила в Костроме и Москве – прим. ред.). Ваши музыканты хороши! Мы вместе провели всего около часа на репетиции – этого было мало, но первостепенную задачу, понять друг друга, мы выполнили! 

Инструментальным сопровождением для певицы стал джаз-квартет Олега Касимова. Художественный руководитель фестиваля, народный артист Башкортостана Олег Касимов отметил, что Международный джазовый фестиваль «Осенний джем» проходит в шестой раз и уже имеет свои традиции:

Что такое «Осенний джем»? Это когда мы пытаемся насладиться этой музыкальной сладостью – «снять сливки» с джаза – и, конечно же, приглашаем интересных и новых солистов. Моя задача состоит в том, чтобы уфимская публика слышала абсолютно разных музыкантов. Сейчас достаточно трудно держать статус международного фестиваля: срываются туры, приходится спешно менять программу. Но мы с успехом расширяем репертуар фестиваля и поддерживаем его международный масштаб!

Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Фото: Ляйсан Минниханова | пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
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В первый день фестиваля выступил саксофонист-виртуоз и композитор Сергей Головня. Он представил уфимцам программу из лучших классических стандартов в его аранжировке. Он пел и рассказывал о музыкантах и композициях, зал слушал, затаив дыхание.

– В Уфе я второй раз: впервые был на рок-проекте, а сегодня – на вашем джазовом фестивале, – поделился впечатлениями Сергей Головня. – Если честно, я потрясён уфимским оркестром! Я бы здесь остался! У вас великолепная публика – она мне очень понравилась! Желаю «Осеннему джему» процветания, лучших артистов и благодарной публики!

Ранее мы сообщали, что в Органном зале Башкирской филармонии открыли 88-й концертный сезон.

Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Ляйсан Минниханова пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
Фото: Ляйсан Минниханова | пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
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