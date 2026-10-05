В Уфу на джазовый фестиваль приехала певица из Нигерии JANCY

Нигерийская певица Дженси впервые прилетела в Россию. Уфимская публика услышала в её исполнении канонические Feeling Good, Summertime, Autumn Leaves, а также сочинения самой певицы.

– Искренне надеюсь, что концерт будет очень интересным: я буду исполнять и джазовые стандарты, и мои собственные композиции, – рассказала Дженси перед концертом. – В Уфе я впервые, вообще впервые в России – это третий город вашей страны, где я выступаю (певица выступила в Костроме и Москве – прим. ред.). Ваши музыканты хороши! Мы вместе провели всего около часа на репетиции – этого было мало, но первостепенную задачу, понять друг друга, мы выполнили!

Инструментальным сопровождением для певицы стал джаз-квартет Олега Касимова. Художественный руководитель фестиваля, народный артист Башкортостана Олег Касимов отметил, что Международный джазовый фестиваль «Осенний джем» проходит в шестой раз и уже имеет свои традиции:

– Что такое «Осенний джем»? Это когда мы пытаемся насладиться этой музыкальной сладостью – «снять сливки» с джаза – и, конечно же, приглашаем интересных и новых солистов. Моя задача состоит в том, чтобы уфимская публика слышала абсолютно разных музыкантов. Сейчас достаточно трудно держать статус международного фестиваля: срываются туры, приходится спешно менять программу. Но мы с успехом расширяем репертуар фестиваля и поддерживаем его международный масштаб!