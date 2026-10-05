В Уфе вспоминают скрипача и дирижера Рустэма Сулейманова

Друзья музыканта готовят вечер памяти «Ойкумена: от барокко до авангарда». Концерт состоится 28 октября в Органном зале Башгосфилармонии — зале, в котором он неоднократно выступал и который помнит звуки скрипки Рустэма. В концерте примут участие коллеги музыканта — Ансамбль старинной и современной музыки «Опус» под руководством Азамата Хасаншина, Альфия Каримова, Дмитрий Глушков (Москва), Рафаэль Петров (Москва), Владимир Сёмин, Михаил Бычков, Татьяна Теплова, Артур Ситников и другие.

«Уже год, как с нами нет замечательного музыканта, великолепного дирижёра, скрипача, перформера и просто потрясающего человека, Рустэма Сулейманова. Главное в его жизни — то, что он был невероятным энтузиастом башкирской академической музыки, первым исполнителем десятков сочинений, которые затем получили сценическую жизнь и с успехом исполняются не только в республике, но и за её пределами, составив немалую часть „золотого запаса“ башкирского искусства, — сообщил „Башинформу“ композитор, заслуженный деятель искусств РБ Азамат Хасаншин. — Концерт его памяти получил название: „Ойкумена: от Барокко до Авангарда“. Именно в этих двух музыкальных направлениях Рустэм добился самых больших успехов, а также показал пути и возможности их дальнейшего развития в ансамблевом и оркестровом исполнительстве нашей республики. „Ойкумена“ означает „Земля людей“ — и поэтому концепция концерта направлена на то, чтобы представить наш мир как единое пространство огромного многообразия культур Человечества.

Напомним, Рустэм Сулейманов (1977–2025) — скрипач, дирижер, лауреат Государственной республиканской премии РБ имени Шайхзады Бабича. В прежние годы он возглавлял симфонический оркестр Башкирского театра оперы и балета, был художественным руководителем и главным дирижёром Национального симфонического оркестра Башкортостана, руководителем нескольких камерных коллективов. Всю жизнь был настоящим музыкальным подвижником, патриотом, всем запомнились его яркий талант, принципиальность и бунтарский дух. В марте 2024 года во время страшного теракта был в Крокус-Сити-холле, но смог эвакуироваться.

В июле 2025 года у него остановилось сердце во время отдыха в Крыму. Музыкант похоронен рядом с родителями и братьями на родине матери в деревне Нижнеяикбаево Баймакского района. На годовщину ухода, летом 2026 года, родные установили на могиле надгробный памятник.