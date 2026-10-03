Солистка башкирской группы AY YOLA вышла замуж

Солистка известной башкирской группы AY YOLA Адель Шайхитдинова вышла замуж. Музыканты об этом сообщили на официальной странице и поделились фотографией у дверей ЗАГСа.
«Сегодня у нашей Адель особенный день. Пусть этот день станет началом вашей счастливой семейной истории. Берегите друг друга», — написали музыканты AY YOLA.
Избранником талантливой певицы стал Алексей Хаиров. Известно, что он — молодой предприниматель, выпускник УГНТУ, увлекается путешествиями, экстримом и спортом.
Ранее Адель Шайхитдинова призналась, что выходит замуж. Певица получила предложение руки и сердца и выложила милое видео на своей странице.
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