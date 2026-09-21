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18:20 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Стала известна программа Аксаковского праздника в Башкирии

В 2026 году Международный Аксаковский праздник ознаменован 235-летием со дня рождения классика русской литературы, мемуариста, литературного и театрального критика, государственного деятеля Сергея Аксакова.

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Фото: пресс-служба | минкультуры РБ
Лейла Аралбаева
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На оперативном совещании в правительстве РБ и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов рассказал о мероприятиях XXXVI Международного Аксаковского праздника.

Для жителей и гостей города Уфы будет организована большая программа в Саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова. Там развернется арт-пикник «Чаепитие у Аксаковых». Мероприятие пройдет под слоганом «Вкус уфимской осени». Жители и гости столицы смогут посетить концертно-игровую программу, гастрозону, ремесленную ярмарку, мастер-классы (0+).

Впервые в республике пройдёт акция «Аксаковская сирень». В рамках акции гости праздника высадят саженцы сирени в аксаковских местах Башкортостана – селах Зубово (Уфимский район), Надеждино (Белебеевский район), деревне Киешки (Кармаскалинский район). Это мероприятие дополнит акцию «Зелёная Башкирия», которая пройдет в республике 26 сентября.  

Основным мероприятием Международного Аксаковского праздника традиционно станет торжественный вечер в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета (известном также как Аксаковский народный дом). В вечере примут участие почетные гости из Германии, Сербии, Финляндии и Белграда.

В рамках торжественного вечера состоится вручение литературной премии имени С.Т. Аксакова, Ордена Григория Аксакова и награждение лауреатов ежегодной открытой премии Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан имени С.Т. Аксакова. На культурное событие пригласили участников СВО, членов их семей, писательское сообщество Башкортостана, студентов ссузов и вузов г. Уфы.

В рамках юбилейных мероприятий Международного Аксаковского праздника в образовательных организациях и учреждениях культуры Республики Башкортостан пройдут уроки чести и нравственности, просветительские мероприятия и художественные и литературные выставки.

В Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова, одной из главных площадок Аксаковского праздника, откроется выставка «Аксаков и русские писатели», которая будет работать до 1 ноября.

17 сентября в Национальном музее Республики Башкортостан открылась Международная выставка «Аксаковские зеркала», которая будет работать также до 1 ноября. Посетителям представлены более 50 работ, большинство которых выполнены в жанре этюда и написаны с натуры в местах, где проживал С.Т. Аксаков с семьёй. Вышеуказанные выставки можно посетить в том числе по Пушкинской карте.

Ранее мы сообщали, что Глава Башкирии поручил рассмотреть вопрос о повышении премии Аксакова.

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