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17:30 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Глава Башкирии поручил рассмотреть вопрос о повышении премии Аксакова

Литературная премия имени С.Т. Аксакова учреждена в 1996 году и присуждается один раз в три года писателям, публицистам и литературным критикам.

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Фото: пресс-служба | минкультуры РБ
Лейла Аралбаева
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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил рассмотреть вопрос повышения премии имени Сергея Аксакова.

« Мы обсуждали повышение премии имени С.Т. Аксакова с Михаилом Андреевичем (Чвановым – прим. ред.). Всё сделали? Это я обещал Михаилу Андреевичу, – сказал Глава республики, обращаясь к членам кабмина. – Там суммы совсем копеечные, три премии, по-моему, документ подписан в пятницу.

Напомним, размер премии для студентов составляет 17 241 рубль, для наставников – 10 000 рублей.

Как доложил и. о. министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов, в этом году на соискание премии поступило 45 творческих работ. В соискании премии приняли участие 57 студентов из учебных заведений Москвы, Уфы, Нефтекамска и Стерлитамака (7 вузов, 14 ссузов), а также иностранные студенты.  

Постановлением президиума горсовета Уфы премии Совета имени С.Т. Аксакова присуждены 17 конкурсным работам. Также поощрены четыре научных руководителя. Имена победителей будут оглашены в ходе вручения премии на торжественном вечере в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета (известном также как Аксаковский народный дом).

Литературная премия имени С.Т. Аксакова учреждена в 1996 году и присуждается один раз в три года писателям, публицистам и литературным критикам. Инициаторами выступили Международный фонд славянской письменности и культуры, союзы писателей России и Башкортостана.

За 34 года премия неоднократно менялась, адаптируясь к новым условиям и оставаясь интересной для участников. За эти годы было присуждено более 180 премий, а более тысячи студентов стали её участниками. По итогам конкурса работы участников передаются в Дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова.

В разные годы премия вручалась таким классикам современной русской литературы, как Василий Белов (1996 г.), Валерий Ганичев (2000 г.), Валентин Распутин (2005 г.), Александр Проханов (2015 г.). В этом году премия будет вручаться в 12-й раз.

Ранее мы сообщали, что в Уфе выбрали лауреатов премии имени Сергея Аксакова 2026 года.

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