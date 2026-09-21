AY YOLA получили почётный знак премьер-министра Башкирии

Почетным знаком премьер‑министра правительства республики награждены солист‑мультиинструменталист Ринат Рамазанов, саунд‑продюсер и музыкант‑мультиинструменталист Руслан Шайхитдинов, а также солистка Адель Шайхитдинова. Почетной грамотой правительства республики отмечены менеджер группы Овсеп Степанян, Александр Сухочев и пресс‑секретарь Лилия Гильфанова.

Солист группы Ринат Рамазанов, получая награду, поделился размышлениями о смысле творчества и связи с родной культурой.

«Еще в детстве мне в руки вручили курай, который меня ведет по жизни. Где бы ни звучал курай, везде вместе с нами пребывает сила Урал‑батыра, те заветы, которые он нам оставил, которые актуальны во все времена. Уверен, эта награда послужит нам крылом для дальнейшего творчества, будем заветы Урал‑батыра распространять дальше, во благо нашей республики, родной земли, нашей страны и во благо всего мира», — поблагодарил певец.

Напомним, AY YOLA добилась международного признания: их песни вошли в топ-10 чартов 30 стран, а в сервисе Shazam они опередили таких мировых звёзд, как Леди Гага и Бруно Марс. Башкирский проект Ay Yola стал мегапопулярным в разных странах, коллеги из Казахстана назвали этот опыт хорошим культурным взаимообменом.

Творческий путь коллектива отмечен рядом знаковых выступлений. В прошлом году группа с триумфом выступила на Петербургском международном экономическом форуме. В текущем году AY YOLA стала хедлайнером Всероссийской детской фольклориады в Уфе, которая объединила участников из 78 регионов страны.

Ранее группа AY YOLA представила башкирский эпос «Урал-батыр» на Северном полюсе.