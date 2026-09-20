В Уфе полицейские обеспечили безопасность на флешмобе «Танец единства»

В Уфе на флешмобе «Танец единства», который состоялся в этнопарке «Ватан», за безопасностью участников и зрителей следили сотрудники полиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она назвала событие уникальным и поделилась интересными фактами о традиционных башкирских костюмах.
«Каждый элемент, цвет и материал в башкирском наряде – не случайность, а символ, который веками вбирал в себя кочевую культуру, взаимодействие с соседними народами и самобытную художественную традицию. Традиционный нагрудник весом до 5–6 кг, стоивший в конце XIX века как целая лошадь, – это целая история в металле и кораллах. Красный цвет защищал от дурного глаза, серебро отпугивало злых духов блеском, а коралловая бисерина означала зарождение новой жизни», – говорится в сообщении Ирины Волк.
Ранее «Башинформ» писал о том, что флешмоб объединил более 500 человек и 50 коллективов из Давлеканово, Сибая, Салавата, Нефтекамска, Учалов, Кармаскалинского района и других городов и районов Башкортостана. Акция была приурочена к Году единства народов России и Дню национального костюма.
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