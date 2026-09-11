В Уфе прошел масштабный танцевальный флешмоб «Танец единства»

Сегодня днем в этнопарке «Ватан» собрались более 500 участников и около 50 творческих коллективов со всей республики.
Флешмоб «Танец единства» объединил танцоров из Давлеканово, Сибая, Салавата, Нефтекамска, Учалов, Кармаскалинского района и других городов и районов Башкортостана.
Акция была приурочена к Году единства народов России и Дню национального костюма.
Напомним, 11 сентября в Республике Башкортостан отмечается День национального костюма. Праздник, учрежденный в 2020 году, проходит дважды в год – весной и осенью. Его главная цель – сохранение и популяризация традиций, культуры и истории всех народов, проживающих на территории региона.
В рамках празднования подготовлена обширная программа. Культурно-просветительские мероприятия охватят музеи, библиотеки, театры и концертные организации республики. На площади Государственного концертного зала «Башкортостан» проходит Республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне XXI века», вечером запланировано проведение «Самауырлы ритайым».
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