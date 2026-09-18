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16:30 (UTC+5), 18 Сентября 2026

В России дадут кредит по сниженной ставке на ремонт объекта культнаследия

Минкульт РФ расширил возможности программы льготного кредитования проектов по восстановлению объектов культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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Теперь получить кредит по сниженной ставке можно и в отношении объекта культурного наследия, состояние которого не является неудовлетворительным, но требует проведения ремонтно-реставрационных работ.

Перечень таких памятников сформирует межведомственная рабочая группа. Затем его разместят на информационной платформе наследие.дом.рф.

Льготный кредит под 6% годовых стал доступен для объектов, которые после реставрации будут использоваться как гостиницы категории от «двух звезд». При этом сняты ограничения по номерному фонду и площади.

А также увеличен льготный период кредитования с 2 до 5 лет после приведения объекта культурного наследия в удовлетворительное состояние.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия». Полные условия кредитования и правила программы доступны на сайте.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии специалисты определили основные этапы работ по сохранению храма Воскресения Словущего в селе Воскресенское Мелеузовского района.

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