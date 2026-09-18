В России дадут кредит по сниженной ставке на ремонт объекта культнаследия

Теперь получить кредит по сниженной ставке можно и в отношении объекта культурного наследия, состояние которого не является неудовлетворительным, но требует проведения ремонтно-реставрационных работ.

Перечень таких памятников сформирует межведомственная рабочая группа. Затем его разместят на информационной платформе наследие.дом.рф.

Льготный кредит под 6% годовых стал доступен для объектов, которые после реставрации будут использоваться как гостиницы категории от «двух звезд». При этом сняты ограничения по номерному фонду и площади.

А также увеличен льготный период кредитования с 2 до 5 лет после приведения объекта культурного наследия в удовлетворительное состояние.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия». Полные условия кредитования и правила программы доступны на сайте.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии специалисты определили основные этапы работ по сохранению храма Воскресения Словущего в селе Воскресенское Мелеузовского района.