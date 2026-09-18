Молодой педагог из Башкирии учит детей музыке через игру

Анжела Олеговна родилась в Уфе и окончила в родном городе училище искусств. Но несмотря на это, после окончания учебы она приняла для себя решение переехать работать на селе. Для работы выбрала малую родину мамы — районный центр Благоварского района.

Сегодня у молодого педагога пять учеников с 1 по 3 класс. Анжела Олеговна старается подать материал в игровой форме.

— Люблю смотреть, как дети учатся чему-то новому. Всё стараюсь преподнести в игровой форме — мы и рисуем, и карточки смотрим. Стараюсь, чтобы ученик сам тянулся, чтобы ему было интересно, — поделилась с «Башинформом» Анжела Олеговна.

По ее словам, жилье в селе ей предоставили, а полученные по проекту средства она положила пока на накопительный счет.

— Меня все поддержали в моём решении переехать в село. Педагог по училищу искусств Светлана Нурисламовна Кульбарисова тоже одобрила. Выяснилось, что она как раз и курировала много лет эту музыкальную школу, – рассказывает педагог. – Инструменты тут все хорошие, настроенные, есть и концертный рояль.

В Башкирии в 2026 году получателями единовременных выплат по программе «Земский работник культуры» стали 59 специалистов. Государственная программа поддержки молодых специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельских населенных пунктах и малых городах региона, реализуется в Башкортостане с 2021 года. Республика стала первым субъектом Российской Федерации, инициировавшим и внедрившим программу «Земский работник культуры».

За время реализации республиканской программы выплаты получили 150 специалистов учреждений культуры, общая сумма выделенных средств за весь период составила 105 миллионов рублей. Среди них 69 работников культурно-досуговых учреждений, 71 преподаватель детских школ искусств, 4 работника библиотек, 6 специалистов музеев.

С 2025 года реализуется федеральная программа «Земский работник культуры». Количество получателей выплаты в 2026 году составило 59 специалистов. В их число вошли 26 работников домов культуры, 32 сотрудника детских школ искусств и один музейный работник.

По информации минкультуры республики, активное участие в конкурсе на соискание выплаты приняли Стерлитамакский, Туймазинский, Абзелиловский, Баймакский, Благоварский, Кугарчинский, Миякинский, Иглинский, Салаватский, Краснокамский, Янаульский районы, город Агидель и ЗАТО Межгорье.

В их числе – 31 выпускник 2026 года из Октябрьского музыкального колледжа, Уфимского училища искусств, Салаватского музыкального колледжа, Сибайского колледжа культуры и искусства, Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства. Квота на 2027 год составляет 62.

Ранее мы писали, что музыканты Тывы переехали в Башкирию по проекту «Земский работник культуры».